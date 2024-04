Quin temps farà per Sant Jordi? Última hora de les prediccions a l'Alt Empordà

La diada de Sant Jordi és una data esperada per a tothom: els carrers s'omplen de paradetes, la gent surt en massa per anar a buscar el llibre o la rosa, i en general és un dia per a gaudir de l'aire lliure.

Enguany, semblava que el temps volia robar protagonisme a les roses i els llibres i, després de dies de rècords de calor i domini del sol, arriba un canvi de temps. Ja feia dies que les previsions anunciaven mal temps el dia de Sant Jordi, però a mesura que s'ha acostat la data, sembla que no serà tan catastròfic com s'havia anunciat.

Segons les previsions del Meteocat, a l'Alt Empordà, no s'esperen precipitacions. Durant el matí farà sol i per la tarda el cel s'ennuvolarà. Ara bé, durant tot el dia hi haurà fortes ràfegues de vent. Per tant, caldrà veure si la diada de Sant Jordi es podrà desenvolupar amb normalitat, agrupant centenars i centenars de persones en espais com, per exemple, la Rambla de Figueres.

Pel que fa a les temperatures, caldrà recuperar la roba d'hivern, ja que continuaran a la baixa seguint la tendència que ja s'ha iniciat aquest dilluns, amb un ambient més fred, amb màximes de 17 graus i mínimes que podrien baixar fins als 5 graus, allunyant-se de les temperatures estivals de la setmana passada.