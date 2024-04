L'ACM i la FMC neguen haver pactat el decret de piscines amb la Generalitat

L'Associació Catalana de Municipis (ACM) i la Federació de Municipis de Catalunya (FMC) han negat que el Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural hagi pactat amb ells "fins a l'última coma" el decret que permet obrir piscines privades com a refugis climàtics durant l'estiu. En un comunicat conjunt, les dues entitats asseguren que "no ha estat així" sinó que van treballar amb la Generalitat un document tècnic centrat en sancions als ajuntaments i que la regulació de les piscines no l'han proposat des del món municipal.

Ambdues organitzacions han acusat el Govern de no ser "clar amb les mesures que cal adoptar" per fer front a la sequera i han deplorat que "trasllada la responsabilitat als municipis". Per això, han demanat a la Generalitat que "no centrifugui les responsabilitats als ens locals" i que acompanyi els ajuntaments que no tenen piscines públiques a cercar-hi solucions "viables".

El comunicat arriba després que el conseller del ram, David Mascort, hagi descartat refer el decret de piscines i hagi insistit que es va pactar amb les entitats municipalistes "fins a l’última coma". "No el refarem. L’hem treballat amb els ajuntaments, que són els que l'han d’aplicar", ha dit en una entrevista radiofònica.