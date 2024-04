La Catalunya del Nord reivindica el seu paper al futur Congrés de Cultura Catalana del 2025

La Catalunya del Nord reivindica el seu paper al futur Congrés de Cultura Catalana que se celebrarà l'any que ve. Perpinyà ha acollit aquest dissabte el primer acte previ de l'esdeveniment en forma de taula. 'Llengua i identitats' ha reunit professors, periodistes, polítics i historiadors que han debatut sobre la situació del català i quines eines i accions poden ajudar a millorar-la. "És molt especial que se celebri aquí el primer acte perquè aquí, el 2 d'abril del 1700, va ser el primer lloc on es va prohibir el català", assegura el director del Congrés, Esteve Plantada. "Per nosaltres és fonamental que la Catalunya del Nord hi tingui un paper actiu perquè tenen moltes coses a dir", afegeix.