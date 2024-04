El Suprem cita Puigdemont i Wagensberg a declarar per videoconferència i dicta una ordre europea d’investigació

El Tribunal Suprem ha citat com a investigats perquè declarin voluntàriament entre el 17 i el 21 de juny a l'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont i al diputat d’ERC al Parlament Rubén Wagensberg en la causa oberta el febrer passat per presumptes delictes de terrorisme en l'anomenat cas 'Tsunami Democràtic'. En una interlocutòria, notificada aquest dilluns, la magistrada instructora Susana Polo indica que les declaracions es duran a terme a través de videoconferència i que els investigats hauran d'assistir acompanyats d'advocat, una vegada que se n'esbrini la localització i el domicili. Per això, la jutgessa ha cursat una Ordre Europea d’Investigació (OEI) i/o Comissió Rogatòria Internacional en matèria penal, a través d'Eurojust.

La magistrada assenyala que aquesta citació s'acorda d'acord amb el que s'ha exposat i donant compliment exprés a la interlocutòria dictada per la sala d'admissió el 29 de febrer passat quan va acordar obrir causa penal contra els dos aforats per delictes de terrorisme en relació amb els fets investigats en el cas 'Tsunami Democratic'. La interlocutòria precisa que la data de les videoconferències s'ha fixat inicialment en aquest període —entre el 17 i el 21 de juny—, però també especifica que el dia concret s'assenyalarà amb posterioritat, de comú acord entre l'estat requerint i requerit.