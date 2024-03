Junts + Puigdemont per Catalunya serà el nom de la candidatura encapçalada per l'expresident el 12-M

La candidatura encapçalada per Carles Puigdemont a les eleccions catalanes del 12-M es dirà Junts+ Puigdemont per Catalunya. Així ho ha informat Junts per Catalunya aquest dimecres, l'endemà de signar a Perpinyà un acord de coalició amb set formacions més. La voluntat és "oferir una candidatura que permeti afrontar aquesta nova etapa incorporant perfils i suports provinents de diferents sectors, amb l’objectiu de recuperar la força de la unitat i retornar als ciutadans la confiança en les institucions catalanes".

Després de la negativa d'ERC a una llista unitària, Junts concorrerà als comicis amb Joventut Republicana, Alternativa Verda, Reagrupament, Acció per la república, Estat Català, Moviment d’Esquerres de Catalunya i Demòcrates.