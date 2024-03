Aragonès es planteja avançar les eleccions després del veto dels Comuns als pressupostos

El 'no' dels Comuns als pressupostos ha tingut ja la seva primera conseqüència. El president de la Generalitat, Pere Aragonès, ha decidit convocar aquesta mateixa tarda una reunió extraordinària del Consell Executiu en el Palau de la Generalitat. Una reunió que podria ser l'avantsala a un avançament electoral.

El president tenia previst esgotar la legislatura i no entrava en els seus plans avançar les eleccions fins al primer trimestre del pròxim any, però el pols dels Comuns -que ha mantingut la posició fins a l'últim instant- ha desbaratat les seves previsions. Per només un vot, finalment, el Parlament de Catalunya ha tombat aquest dimecres els pressupostos de la Generalitat d'enguany.

A diferència d'altres cops, no hi ha hagut ni un gir de guió, ni un truc final, ni una sorpresa. La negociació entre el Govern i els Comuns ha acabat naufragant. Les diferències que mantenien des de feia setmanes les dues parts sobre quin ha de ser el futur del complex turístic del Hard Rock han estat insalvables.

El Govern i els Comuns han negociat fins a l'últim moment, però el principal problema ha estat que les posicions sobre el Hard Rock han estat irreconciliables des del minut ui fins al final. Els Comuns volien que es frenés el complex turístic del Camp de Tarragona, ni que fos temporalment com una moratòria, mentre que el Govern assegurava que no ho podia fer sense exposar-se a una reclamació milionària dels inversors o posar-se en perill de cometre un delicte de prevaricació.

No posar fre al Hard Rock

Dimarts a la tarda, el Govern va enviar una darrera oferta. No paralitzava el projecte d'oci —que inclou un casino—, però es comprometia a impulsar en els mesos vinents un decret per restringir el sector del joc -màquines recreatives, terminals d'aposta i salons de joc- i una llei per revisar la fiscalitat dels casinos a Catalunya. No només no ha estat suficient per convèncer els Comuns, sinó que el partit de Jéssica Albiach ho ha qualificat de "broma".

A partir d'aquí, aquest dimecres al matí, s'ha trencat tot. El ple del Parlament ha començat sense que cap de les parts veiés possible l'acord i el debat pressupostari ha esdevingut una concatenació de retrets. La primera a obrir foc ha estat la consellera d'Economia, Natàlia Mas, que ha retret "incoherència" als Comuns i els ha acusat de tombar els comptes per pur "electoralisme". També ha buscat el xoc la líder dels morats, Jéssica Albiach, que ha criticat el Govern per haver-se doblegat "a l'interès del PSC i dels especuladors". En aquest punt, el fracàs ja no tenia marxa enrere i només quedava esperar la votació.

La líder dels Comuns, Jéssica Albiach, al Parlament. / ACN

L'oferta de Junts

El debat pressupostari també ha servit per escoltar una darrera oferta de Junts perquè el Govern pogués prescindir dels Comuns i salvar els comptes a última hora. Tot i això, aquesta oferta incloïa de nou la supressió de l'impost de successions i el Govern ha tornat a rebutjar-la. Fonts del Govern han interpretat que era més una voluntat dels postconvergents de muntar un xou que la "voluntat real" d'arribar a un acord. El líder de Junts, Albert Batet, ha advertit que, sense comptes, el seu partit creu que Aragonès només té una sortida: "Correspon convocar eleccions".

El debat parlamentari ha tingut suspens fins al final. La presidenta de la cambra, Anna Erra, de Junts, ha frenat que la votació fos abans de dinar perquè faltava un diputat de Vox i es corria el risc que el Govern pogués salvar aquesta primera votació dels comptes. Finalment, s'ha votat després de dinar, i el resultat de la votació ha estat 68 vots a favor de les esmenes a la totalitat -Junts, Comuns, Vox, CUP, PP, Cs i el diputat no adscrit Antonio Gallego, i 67 vots en contra –ERC, el PSC i la diputada no adscrita Cristina Casol–. Els comptes han quedat rebutjats.

El gran problema que té el president de la Generalitat és que, encara que es volgués estalviar unes eleccions, l'oposició l'esperarà a cada cantonada per recordar-li que, sense pressupostos, no ha de continuar ni un dia més com a president. Amb aquest esquema, a Aragonès se'l podria fer molt llarg intentar esgotar la legislatura fins al febrer de l'any que ve. És per això que ha convocat un Govern extraordinari: per estudiar tots els escenaris, però ara mateix el de la bestreta electoral és la que dona millors perspectives. Després de la reunió del seu gabinet, compareixerà davant dels mitjans de comunicació. Allà la incògnita quedarà resolta.