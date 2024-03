Revolta Pagesa ha marxat "decebuda" del debat general sobre la pagesia al Parlament. "La impressió que ens emportem és que estem una mica decebuts. Creiem que és una manca de respecte per la pagesia que es faci un ple monogràfic i només ens deixin quatre minuts per explicar tota la nostra problemàtica", ha lamentat Imma Puigcorbé, representant de la plataforma, que resta ara a l'espera de la votació de les mesures el proper dijous. "Necessitem que els polítics passin de les paraules als fets. No podem viure de la bona voluntat, calen acords i accions", ha volgut deixar clar Puigcorbé, que no ha tancat la porta a nous talls de carreteres. "Si és necessari, totalment", ha sentenciat la membre de Revolta Pagesa.

Necessitem que els polítics passin de les paraules als fets. No podem viure de la bona voluntat, calen acords i accions "La pagesia catalana està en una situació límit i necessitem accions contundents per part del Departament perquè els pagesos d'aquest país tirin endavant", ha insistit Puigcorbé. "Molts companys hauran de plegar abans no arribi l'estiu i hem de fer tot el que calgui per evitar que n'hi hagi més", ha assenyalat la representant de Revolta Pagesa, que ha detallat dues de les propostes que han posat sobre la taula: tenir representació a l'ACA i el canvi de nom del Departament. "De forma simbòlica i per respecte a la pagesia, creiem que han de tornar els noms d'agricultura i ramaderia", ha comentat Puigcorbé. "Estem a l'espera que dijous s'aprovin les mesures que necessita el sector per continuar treballant. Dijous no s'acaba tot, sinó que comença tot", ha conclòs la portaveu de Revolta Pagesa.