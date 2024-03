A les 9 h del matí del 2 de març de 1974 el militant antifranquista Salvador Puig Antich era executat amb el garrot vil a la presó Model de Barcelona. Exactament 50 anys després de l'última execució del franquisme amb aquest mètode, familiars de Puig Antich, represaliats del franquisme i les associacions integrades al Consell de Participació del Memorial Democràtic han commemorat la mort de l'activista en un acte a les instal·lacions de l'antiga presó. L'homenatge ha comptat amb parlaments de figures antifranquistes com Adoni González o Jesús Rodríguez Barrio. La consellera de Justícia, Gemma Ubasart, també present en l'acte, ha demanat que el testimoni de l'activista perduri com "un far de drets i llibertats on tornar sempre".

Puig Antich era membre destacat del Moviment Ibèric d'Alliberació (MIL), un grup anarquista que cometia atracaments a bancs per finançar les seves accions. El militant antifranquista va ser detingut a Barcelona el 25 de setembre de 1973, després d'haver format part d'un atracament en un banc a Bellver de Cerdanya, a Girona. En la detenció, un policia va resultar mort per diversos trets de pistola i Puig Antich va acabar sent condemnat a mort. Avui tindria 75 anys.

Exactament a la mateixa hora que es va produir l'execució de Puig Antich, les associacions integrades al Consell de Participació del Memorial Democràtic, víctimes de la repressió franquista, el Govern i les germanes de l'activista han commemorat la seva mort en un acte que s'ha convertit en una crida a les futures generacions perquè "no oblidin la importància" de mantenir i preservar la democràcia i de mantenir viu un testimoni com el del militant antifranquista.

"Si avui som aquí és perquè la batalla la vam guanyar els democràtes, una batalla per la que molta gent com el Salvador va donar els millors anys de la seva", ha expressat la consellera de Justícia, Gemma Ubasart.

En l'acte també han intervingut Adoni González, referent de la lluita antifranquista que va coincidir detingut a La Model amb Salvador Puig Antich i Jesús Rodríguez Barrio, representant de l'Associació de represaliats del franquisme La Comuna (Madrid) i detingut per organitzar la campanya contra la pena de mort de Puig Antich.

En el seu parlament, González ha recordat que Puig Antich "no va ser executat, sinó assassinat" pel franquisme i ha carregat contra el procés judicial que va acabar amb la seva condemna a mort. González ha defensat la innocència de l'activista i ha subratllat que va ser la mateixa policia la que va provocar la mort d'un dels agents en la detenció de Puig Antich. "Per això no van acceptar la prova de balística que es demanava", ha sentenciat. González, que va coincidir amb Puig Antich a la presó, ha fet valdre la figura del militant antifranquista: "Em va sorprendre moltíssim, tenia una enteresa difícil d'assumir, com la serenitat amb què acceptava que seria executat".

Al seu torn, Rodríguez Barrio ha denunciat que Puig Antich és una víctima del franquisme "que encara no ha obtingut justícia". "Vas ser generós i capaç d'arriscar la teva vida per fer realitat el món que somiaves, et vas enfrontar a una dictadura criminal i esperem que algun dia puguis rebre la justícia que mereixes", ha expressat. "Avui, 50 anys després, et donem l'abraçada que no et vam poder donar aquell dia", ha conclòs.

Montse Puig Antich, una de les germanes del militant antifranquista, ha intervingut per agrair tota l'atenció sobre la mort del seu germà. "Vam patir molts anys de silenci per la situació política i ara sembla que tot aquest silenci se'ns ha girat a favor".