El dirigent dels comuns i dirigent de la llei d’amnistia, Jaume Asens, ha assegurat aquest dissabte que l’acord per a la llei d’amnistia “és imminent”. En una entrevista a ‘El Suplement’ de Catalunya Ràdio, el pacte és “qüestió d’hores o dies” perquè tot està molt “encarrilat”. Segons Asens, aquest cop tothom ha “après la lliçó” i “no hi haurà escena de negociació de l’últim minut”. “El PSOE no votarà en contra de les esmenes de Junts, i Junts no votarà en contra de la llei”, ha dit Asens a Catalunya Ràdio. El polític de comuns ha destacat el “sentit de la responsabilitat” de totes les parts per evitar “repetir el guió de la darrera ocasió”. Segons ell, el cas de Carles Puigdemont “està més blindat, encara” amb el text del proper acord.

Asens ha assegurat que, en tot cas, l’indult sempre està sobre la taula “si les coses fallen”. Amb tot, ha dit que si l’aplicació de la llei d’amnistia, un cop en marxa, no és l’esperada, també es podria optar per reformar la normativa. “L’important és aprovar la llei d’amnistia, estic convençut que en aquesta ocasió s’aprovarà”, ha dit. L’aspirant a liderar la llista de les europees dels comuns també ha assegurat que caldria plantejar, també, una reforma del codi penal pel terrorisme. Segons ha dit, això és una “opinió personal” davant de les “coses estranyes” que fan alguns jutjats. Preguntat per l’opinió de la Comissió de Venècia sobre la llei d’amnistia, filtrada divendres, Asens ha dit que es tracta d’una “clatellada” al PP. “Europa és sempre un correctiu, o una vacuna per posar a lloc la dreta judicial i política espanyola”, ha afirmat. Segons ha apuntat, si s’aprova la llei d’amnistia, caldrà veure com reacciona el Suprem i l’Audiència Nacional amb el cas del Tsunami Democràtic, i vigilar que no es treguin “algun enginy de la màniga”.