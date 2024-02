Junts ha anunciat que sol·licitarà la compareixença al Parlament del conseller d'Interior, Joan Ignasi Elena, després del tall de dissabte a l'autopista AP-7, que la formació qualifica de "caos circulatori". El trànsit va quedar interromput en aquesta carretera entre Llinars del Vallès i Sant Celoni després d'una forta calamarsada que va cobrir la calçada, una decisió que el Servei Català de Trànsit ha defensat aquest diumenge per tal d'evitar accidents. La circulació va estar aturada durant unes cinc hores i va deixar diversos vehicles atrapats. Junts vol que el conseller expliqui tota la informació sobre l'operatiu i el protocol d'actuació que va seguir Trànsit. El tall es va reproduir també a la C-25 entre Osona i la Selva.

El Ministeri de Transports defensa que la neteja de la calamarsa a l'AP-7 es va fer en el "mínim temps imprescindible"

El Ministeri de Transports ha defensat que la neteja de la calamarsa ahir dissabte a l'AP-7 es va fer en el "mínim temps imprescindible". "A pesar que no hi havia previsió ni avisos de granissades a la zona, quan es va tenir coneixement de la seva magnitud la Direcció General de Carreteres va mobilitzar el seu personal", han apuntat fonts del Ministeri de Transports. De fet, el departament liderat per Óscar Puente detalla que es van mobilitzar fins a tres màquines llevaneu. "A les 17.00 hores comença la calabruixada i a les 18.00 hores ja està la maquinària i el personal treballant per netejar les vies

En paral·lel, el departament recorda que els talls es produeixen de forma controlada pels Mossos d'Esquadra quan es comprova "que els vehicles comencen a patinar i a tenir problemes". "A les 21.00 hores ja estava tot el trànsit restituït a la zona. En aquests moments es mantenen mobilitzades les màquines llevaneus davant la inestabilitat meteorològica", ha conclòs el Ministeri de Transports.