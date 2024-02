Els primers 475 interins que han estat destituïts aquesta setmana després de no superar els processos extraordinaris d'estabilització convocats per la Generalitat abandonaran l'administració amb una compensació mitjana de 11.157 euros. Aquesta és una estimació mitjana que pot oscil·lar depenent de l'antiguitat total o la categoria professional. El barem són 20 dies per any treballat, amb un topall de 12 mensualitats, segons marca la 'llei Iceta'.

La Generalitat de Catalunya té pressupostat que haurà d'abonar 7,3 milions d'euros en compensacions als primers 475 interins que no han superat els processos d'estabilització que porten any i mig en marxa, segons ha explicat aquest dimarts la secretària d'Administració i Funció Pública, Alicia Corral, en una trobada amb periodistes. Aquest pressupost en indemnitzacions -el terme tècnic és 'compensacions'- anirà a més una vegada el Govern tanqui els processos d'estabilització entre el personal docent i sanitari, els més nombrosos dins del sector públic català.

Les proves sobre les quals dona compte ara la Generalitat deriven de la coneguda com a 'llei Iceta' -el seu negociador va ser l'ex líder del PSC, Miquel Iceta-. Aquesta va ser una llei promulgada per a donar compliment a les reiterades reprimendes que li van caure des d'Europa. L'administració espanyola estava abusant de manera sistemàtica dels interins i havia de posar-li remei. La solució que va pactar el Govern amb els sindicats va ser posar en marxa un procés d'estabilització extraordinària per a convertir en fixos a aquells que portaven anys com a eventuals. I als quals es quedessin fora, indemnitzar-los.

Més del 90% del personal que està participant en els concursos i oposicions per a consolidar la plaça que porta anys ocupant de manera temporal s'està quedant, tal com ja va avançar 'El Periódico'. L'alt percentatge dona fe de les garanties per als interins amb les quals va ser dissenyat el procés i allunya les ombres que inicialment van sobrevolar sobre aquest, augurant un 'ere massiu' en l'Administració. No serà així i pocs eventuals deixaran l'administració. Guanyen així els interins i s'estalvia una gran quantitat de diners la Generalitat.

Totes les administracions d'Espanya, tant autonomies, municipis i el propi Estat, estan duent a terme processos anàlegs als de la Generalitat. Aquesta és la primera a liquidar les seves 'macro oposicions' entre el personal tècnic, la qual cosa ha permès rebaixar la taxa de temporalitat a mínims històrics. Si abans d'iniciar el procés el 24% del personal dels departaments era eventual, avui aquesta proporció és del 9%, segons la conselleria de Presidència. I la previsió és rebaixar encara més aquest percentatge, fins al 5%, una vegada culminin les oposicions ordinàries convocades aquest any.

12.000 estabilitzats en els Departaments

Un total de 12.200 persones han consolidat una plaça com a tècnics en els departaments de la Generalitat, la majoria via concurs de mèrits -el que no exigeix passar per un examen- i una minoria a través d'un concurs oposició -que sí que implica examen-. D'aquests, el 98% ja tenia experiència prèvia com a interí en l'Administració, segons les dades ofertes pel departament dirigit per la vicepresidenta Laura Vilagrà.

La gran majoria de personal que esperava des de fa temps per a poder consolidar la seva plaça ho farà, però hi haurà una minoria que no. Concretament la Generalitat té comptabilitzats un total de 1.101 persones, que ja han estat destituïts aquesta setmana atès que entraven els seus substituts que sí havien obtingut plaça. D'aquests 1.101 cessats, 400 directament no tenen dret a compensació perquè no es van presentar a les proves. I aquest era un requisit indispensable per a poder cobrar. Després altres 226 interins porten menys de tres anys en el mateix lloc dins de la Generalitat i per això tampoc tenen dret a indemnització.

Queden els 475 restants que sí que s'emportaran diners després del cessament. Per a això la Generalitat destinarà al voltant de 5,3 milions d'euros entre tots, ja que després haurà de sumar altres dos milions en cotitzacions a la Seguretat Social. El que deixa un tiquet mitjà de 11.157 euros per interí, si bé des de la conselleria de Presidència precisen que en cada cas l'import final pot variar substancialment.

Fonts sindicals consultades expliquen que la majoria de cessats amb dret a indemnització provenen del cos d'auxiliars, la qual cosa equival a un C2. I que la majoria dels quals no van consolidar plaça no superen els cinc anys d'antiguitat. Segons les taules retributives de la Generalitat, un C2 cobra entre 20.111 i 28.888 euros bruts a l'any. El que traça una forqueta, per a un còmput de cinc mensualitats, d'entre 7.182 i 10.317 euros; que s'acostaria a aquest tiquet mitjà quantificat per la Generalitat. Els 475 cessats amb dret a compensació cobraran la mateixa el mes vinent de març.