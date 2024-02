Vint detinguts i prop de 2.000 denunciats arreu de l'Estat. Aquest és el balanç d'incidències dels tres dies de mobilitzacions pageses que reporta el Ministeri de l'Interior.

Concretament, les Forces i Cossos de Seguretat de l'Estat han incoat 1.964 denúncies administratives. A més, Interior també relata que s'ha identificat 5.264 persones a les quals es proposarà que se'ls apliqui una sanció administrativa.

Protestes dels pagesos empordanesos

Cal recordar que els pagesos empordanesos i gironins van tallar l'AP-7 i l'N-II al seu pas per Medinyà en els dos sentits de la marxa en el marc de la protesta per reclamar solucions per la sequera i les traves burocràtiques. Prèviament, els tractoristes van arribar des de Girona cap a les dues del migdia a l'N-II i van interrompre la circulació per aquesta carretera, deixant tractors enmig de la via i muntant un dinar popular en un camp proper. Poc després, van obrir camí en direcció al pont que creua l'autopista amb la intenció de tallar l'autopista. El bloqueig de l'AP-7 van començar cap a dos quarts de tres de la tarda.