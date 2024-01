Unes 200 persones s'han concentrat aquest dissabte davant l'Ajuntament de Ripoll per defensar el dret a l'empadronament i per denunciar que l'equip de govern encapçalat per Sílvia Orriols posa "traves" a les sol·licituds. Darrere pancartes on s'hi podia llegir 'No al racisme' o 'No a la islamofòbia', els manifestants han clamat que "cap persona és il·legal".

El manifest que han llegit durant l'acte remarca que l'empadronament "és un dret no que no es pot posar en dubte ni restringir" perquè és el que permet "accedir als serveis bàsics per viure, conviure i gaudir de benestar". El president de la comunitat musulmana Annour afirma que a Ripoll hi ha famílies que no tenen accés a educació o sanitat tot i complir amb els requisits.