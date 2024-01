El Consell Nacional d'ERC ha aclamat aquest dissabte el president Pere Aragonès per buscar una segona legislatura en les pròximes eleccions al Parlament. El president del partit, Oriol Junqueras, ha lloat que "és el millor president" i "el millor candidat per poder ser president en una segona legislatura".

Ha dit que per ell és "un honor i un orgull" i per això ha reclamat "fer-li confiança quan pertoqui". Una confirmació que ha estat rebuda amb aplaudiments de la sala. Per la seva part, Aragonès ha sostingut que cal "culminar la feina" feta i ha volgut "agrair l'oportunitat". Amb voluntat d'eliminar qualsevol soroll, el cap del Govern ha vaticinat que Junqueras "escriurà pàgines glorioses" de la història de Catalunya en un futur.