El Govern activarà en breu l'ajuda humanitària per la crisi provocada pel terratrèmol al Marroc, que ja suma més de 1000 morts i 1200 ferits. El Comitè Català d'Ajut Humanitari d'Emergència es reunirà el proper dimecres 13 de setembre a la tarda per donar resposta a les necessitats immediates del país nord-africà, ha confirmat la consellera d'Acció Exterior i Unió Europea, Meritxell Serret, en declaracions a TV3 i Catalunya Ràdio. Els últims cops que es va convocar aquesta entitat –que coordina l'ajut humanitari del Govern, institucions, entitats i ONG's- van ser per la guerra d'Ucraïna i el terratrèmol de Turquia i Síria. "Hem activat totes les vies per poder donar resposta a les persones afectades pel terratrèmol", ha assegurat Serret.

La reunió extraordinària del Comitè Català d’Ajut Humanitari d’Emergència, presidida de la consellera Serret, tindrà lloc dimecres a les cinc de la tarda. Aplegarà els principals actors humanitaris de Catalunya, com ara entitats del sector de la cooperació al desenvolupament, representants de departaments del Govern, diversos nivells d’administracions públiques i el món local. L'objectiu de la trobada és "coordinar la resposta". Des del Departament assenyalen que estan "seguint l'evolució de les conseqüències del sisme". En aquest sentit, estan "en contacte permanent" amb consolats, autoritats locals i entitats catalanes sobre el terreny "per conèixer de primera mà les afectacions i operacions de rescat". No hi ha xifra de catalans afectats "Qui estigui en una situació d'emergència, que es posi en contacte amb les autoritats", ha insistit la titular d'Acció Exterior, que no ha volgut parlar de cap xifra concreta de catalans afectats pel terratrèmol del Marroc. "No tenim les dades tancades i, per tant, serem prudents", ha comentat Serret, que sí ha recordat que el Govern ja ha activat tres números de telèfon per a l'emergència del Marroc. "L'objectiu és acompanyar al màxim les víctimes i els catalans afectats per aquest desastre humanitari", ha assenyalat la consellera d'Acció Exterior i Unió Europea, que ha volgut finalitzat enviant un missatge de solidaritat amb el Marroc. "Estem commoguts i enviem el nostre condol a les víctimes del terratrèmol i al poble marroquí", ha conclòs Serret.