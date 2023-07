La consellera d’Acció Exterior i Unió Europea, Meritxell Serret, ha demanat a Europa complir amb els compromisos per assolir l’oficialitat del català a les institucions europees en el primer dia de la presidència espanyola de la Unió Europea: "El català a Europa s’ha de defensar i només depèn de la voluntat política", ha apuntat la consellera. Durant l’acte de clausura de la trobada Europa en Blau 2023 fet a Calonge, Serret ha criticat la "manca de transparència" del govern espanyol a l’hora d’explicar el projecte per aquest semestre al Consell de la Unió Europea, que comença avui i s’allargarà fins a finals d’any.

"Cal continuar exigint al Govern espanyol que compleixi els compromisos que va adquirir per escrit i doni l’impuls polític necessari al reconeixement de l’ús del català a Europa", ha assenyalat la consellera. Serret ha acusat el PSC i el PSOE de no ser "fiables" a l’hora de complir amb aquest compromís, fent referència a la resposta per escrit que ha donat el consell de la UE desmentint que el govern espanyol hagi demanat mai l’oficialitat del català.

Segons Serret, aquesta presidència comença "tard" i "malament": "A dia d’avui encara no hem rebut oficialment quines són les seves prioritats en un moment en què hi ha grans reptes que requereixen la màxima coordinació", ha denunciat Serret.

Tot i això, la consellera ha insistit que el Govern afrontarà el nou semestre europeu "amb l’ambició de traslladar i defensar les propostes, les necessitats i els interessos de la societat catalana i els grans consensos de país arreu on sigui possible".

Serret ha subratllat que, de cara a les eleccions generals del 23 de juliol, "cal demostrar un Govern fort i un front democràtic per defensar les institucions i els grans consensos de país, amb el català al capdavant".

La Trobada Europa en Blau 2023

La consellera Serret ha participat avui en la tercera edició de la trobada Europa en Blau, un espai que té com a objectiu promoure la reflexió i el debat sobre els grans reptes polítics de la Unió Europea. Serret ha clos l’acte acompanyada del director d’EUROLOCAL i membre d’Europa en Blau, Joaquim Millán, i l’alcalde de Calonge, Jordi Soler. L’edició d’enguany s’ha titulat ‘La UE en el nou ordre mundial’.

Durant la seva intervenció, la consellera ha alertat de "l’onada reaccionària" que atempta contra el projecte europeu i ha assenyalat la necessitat d’un "front progressista ampli a escala europea".

La trobada, celebrada al Castell de Calonge, ha reflexionat sobre els principals reptes als quals s’enfronten les institucions europees, des de l’impacte de la guerra d’Ucraïna fins a les conseqüències que ha deixat el Brexit o la pandèmia de la COVID-19 en el projecte. L’acte ha comptat amb dues taules rodones que han analitzat, per una banda, la UE com a actor geopolític i, per l’altra, l’autonomia estratègica de la UE.