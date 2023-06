El president de la Generalitat, Pere Aragonès, remodela el Govern. Aprofitant que la fins ara consellera d’Acció Climàtica, Teresa Jordà, havia de deixar l’executiu per a ser la número 2 de la llista d’ERC al Congrés per al 23-J, Aragonès ha volgut anar més enllà i relleva els titulars d’Educació, Josep González Cambray, i de Territori, Juli Fernández.

Per a substituir Jordà, tal i com ha avançat Catalunya Ràdio i ha confirmat l'ACN, el president opta per posar David Mascort, fins ara secretari d’Agricultura i membre de l’equip del departament. Però per a les altres dues carteres, Aragonès recupera antics noms del Govern, ubicant Anna Simó a Educació i Ester Capella a Territori.