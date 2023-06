La nova presidenta del Parlament, Anna Erra, s'ha compromès a defensar la sobirania de la cambra "per damunt de tot" i a protegir-la "davant qualsevol ingerència externa". En el seu primer discurs des de l'hemicicle com a presidenta després d'haver estat elegida en segona volta amb els vots de Junts i ERC, Erra ha assegurat que exercirà una "presidència plena i amb totes les atribucions, amb rigor i transparència". "Trobaran sempre en mi una porta oberta i mà estesa", ha assegurat. Així mateix, s'ha compromès a "mantenir" alguns "camins" oberts amb la presidència de Laura Borràs, com la "defensa dels drets polítics dels diputats", la "modernització i transparència" de la institució i el combat contra les actituds "antidemocràtiques".

Erra ha fet referència a les circumstàncies polítiques "gens habituals" per les "interferències democràtiques", entre les quals ha situat la destitució de Borràs -que ha seguit la sessió des de la tribuna de convidats- com a presidenta de la cambra i la retirada del seu escó. En aquest sentit, ha dit que la seva presidència parteix d'una "anomalia democràtica" i espera que es pugui "revertir". Amb l'expresidenta del Parlament Carme Forcadell a la tribuna, Erra també s'ha referit a la presó "patida injustament" per Forcadell per "defensar la sobirania del Parlament". També ha recordat l'expresident del Govern Carles Puigdemont, que ha dit que seguia la sessió plenària des de l'exili, i al diputat de Junts Lluís Puig, que ha de seguir. La nova presidenta de la cambra ha demanat "resoldre el conflicte" a través de la política i amb respecte a les institucions democràtiques, tot deixant enrere la desjudicialització i les "amenaces d'inhabilitació i repressió". S'ha referit a l'1-O i ha assegurat que la cambra és "el lloc idoni per parlar entre tots, buscar acords i assolir una entesa que permeti superar la situació actual i avançar". 🔗Transcripció del Ple amb el discurs de la presidenta del @parlamentcat, Anna Erra https://t.co/cNBwV3Ogls pic.twitter.com/LE6YnB401P — Parlament de Catalunya (@parlamentcat) 9 de junio de 2023 D'altra banda, ha explicat que Borràs "va obrir camins" que ara ella es compromet a "mantenir" i ha fet una crida a combatre les actituds "antidemocràtiques que trepitgen drets fonamentals", com el feixisme, la xenofòbia o el negacionisme: "No poden tenir lloc en aquest Parlament". Finalment, Erra ha demanat que el Parlament sigui "exemple de normalitat de la llengua sense perjudici de les altres llengües oficials de Catalunya". "M'agradaria que el Parlament fos l'eina de normalització de la llengua catalana", ha manifestat. La presidenta del @parlamentcat, Anna Erra, rep els honors dels Mossos d'Esquadra per primera vegada després de ser elegida en el càrrec pic.twitter.com/Zux7IpcYF7 — Parlament de Catalunya (@parlamentcat) 9 de junio de 2023