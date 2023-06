El jutjat penal número 1 de Barcelona ha dictat una ordre de crida, cerca i ingrés a presó per a Albert Cavallé, l'anomenat 'estafador de l'amor', ja que aquest dimecres no es va presentar al judici que tenia per una nova estafa. A més, ni ell ni el seu advocat van justificar l'absència a la vista. Com que el judici no es va poder celebrar sense ell perquè se li demanava una pena superior als dos anys de presó, ara s'haurà d'esperar a localitzar-lo, detenir-lo i empresonar-lo per garantir la seva assistència al jutjat el proper dia que es fixi data de judici.

Cavallé ja ha estat jutjat diverses vegades per estafar dones a qui demanava diners i no els els retornava i a qui feia creure que n'estava enamorat. En alguns casos ha estat absolt i en altres ja té condemnes, però encara no ha ingressat mai a presó.