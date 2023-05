El Govern posarà en marxa una partida de 5 milions d’euros per impulsar polítiques locals i comarcals adreçades a prevenir les violències masclistes. La consellera d’Igualtat i Feminismes, Tània Verge, ha admès que la prevenció és la “gran oblidada” en les polítiques d’erradicació de les violències contra les dones, motiu pel qual ha defensat les ajudes directes als ajuntaments i consells comarcals. Verge ha presentat aquesta línia de subvencions durant la reunió de la Comissió Nacional per a una Intervenció Coordinada contra la Violència Masclista (CNVM). També ha anunciat un nou grup de treball interdepartamental per afrontar les violències amb “més impacte comunitari”, com les violacions múltiples i les temptatives de feminicidi.

“Cal avançar conjuntament en una mateixa direcció i fer accions transformadores estructurals”, ha defensat Verge en una atenció als mitjans de comunicació des de l’Hospitalet de Llobregat abans de presidir la trobada de la CNVM, que ha reunit representants de més d’un centenar d’organismes i entitats. La consellera ha apuntat que els 5 milions de subvencions es podran destinar a accions com, per exemple, reforçar els punts liles, organitzar marxes exploratòries per detectar zones insegures als municipis o bé crear itineraris segurs amb el transport públic.

Verge ha instat ajuntaments i consells comarcals a “esforçar-se” per aconseguir una “resposta de país” en matèria de prevenció de les violències masclistes. La consellera ha precisat que les subvencions aniran acompanyades d’una guia elaborada pel Departament d’Igualtat i Feminismes per a què totes les accions segueixin uns mateixos estàndards. “Són polítiques que han de ser transformadores i atacar les causes estructurals per avançar en l’erradicació”, ha afegit.

D’altra banda, ha anunciat la posada en marxa d’un grup de treball que se centrarà en tractar les violències “amb elevat impacte comunitari”. A part d’Igualtat i Feminismes, hi participaran Interior, Salut, Educació i Drets Socials amb l’objectiu d’establir un “millor circuit” per donar respostes “individuals i eficaces” a cadascun d’aquests casos, com poden ser les violacions múltiples o les temptatives de feminicidi.

Verge ha ressaltat que la intenció és evitar la revictimització de les dones i “combatre els discursos de terror sexual” que van associats a aquestes situacions. Al mateix temps, ha apuntat que el grup interdepartamental treballarà aquests casos per poder “analitzar-los exhaustivament” amb la finalitat d’identificar punts dèbil que requereixen una millora per tal d’evitar que hi hagi més víctimes en situacions similars.

Preguntada per les dades presentades recentment pels Mossos d’Esquadra sobre les denúncies per violències sexuals, la consellera considera que s’ha constatat “que segueix havent una situació important d’infradenúncia”. Verge ha fet una crida a “perdre la por” i a canviar l’imaginari col·lectiu amb què se situen la majoria d’aquestes agressions en horaris nocturns i solitaris. “La majoria de casos no són així”, ha asseverat, tot recordant que bona part de les violacions són en espais familiars i coneguts.

En aquest sentit, ha defensat la importància de la prevenció amb la implicació dels poders públics i privats. “Tothom ha de treballar per identificar factors de risc, erradicar-los, generar consciència i posar al centre el consentiment col·lectiu”, ha recalcat.