La Taula del Tercer Sector ha demanat als partits polítics que durant la precampanya i la campanya no facin un ús electoralista dels temes socials i que promoguin un debat “serè, respectuós i inclusiu”. Les entitats han traslladat a les formacions una vintena de propostes per “per garantir l’accés als drets i la igualtat d’oportunitats”, entre aquestes hi ha propostes com assegurar l’empadronament, desenvolupar mesures i recursos específics per a la infància i l'adolescència, fer extensiva la creació d'oficines antidesnonaments, prioritzar l'ampliació del parc municipal d'habitatge de lloguer assequible, dissenyar i implementar polítiques actives d'ocupació municipals o enfortir la col·laboració entre el món local i el tercer sector social.