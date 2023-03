L'Agència Estatal de Meteorologia (AEMET) ha estimat que les temperatures de primavera seran superiors a les normals per a Catalunya mentre que no hi haurà prou pluja per solucionar la sequera.

Després d'un hivern càlid, sobretot al mes de desembre amb valors rècord com els 22,4 graus a l'Observatori Fabra el 31 de desembre, i uns valors normals al febrer, les previsions auguren tornar a superar els valors del període de referència 1991 -2020 a l'Espanya i "amb més probabilitat a l'est peninsular". A més, segons ha informat el cap del Grup de Predicció i Vigilància de la delegació d'AEMET a Catalunya, Ramon Pascual, "pel que fa a precipitacions malauradament sembla que aquesta primavera podria ser seca". Tot i així, les prediccions del Centre Europeu de Previsions Meteorològiques a Termini Mitjà estimen que a Catalunya, principalment a la zona del Pirineu, les precipitacions podrien ser superiors als valors de referència. El meteoròleg de l'AEMET, Jose Luis Camacho, ha explicat que tot i que encara hi ha "incertesa" pel que fa a les precipitacions, aquestes "no solucionaran la sequera" que s'allarga des de ja fa 30 mesos i ha suposat aplicar l'estat d'excepcionalitat hídrica a la comunitat.