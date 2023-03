El Memorial Democràtic preveu instal·lar, entre març i desembre d’enguany, 95 llambordes stolpersteine a Catalunya, en record dels deportats als camps de concentració nazis. Aquestes llambordes són unes plaques artístiques urbanes creades per l’artista alemany Gunter Demnig (Berlín, 1947), en record de totes les persones deportades pel feixisme alemany. Cada llamborda és única i es fa artesanalment, com a mostra de respecte i d’humanitat, per contrastar amb l’exterminació industrialitzada dels nazis. Es col·loquen davant de l’última residència on la persona va viure en llibertat.

La instal·lació d’aquesta nova remesa de llambordes començarà el 18 de març, a Lleida, i comptarà amb la participació de la consellera del Justícia, Drets i Memòria, Gemma Ubasart i González 518 stolpersteine a Catalunya Enguany està previst col·locar 95 llambordes a 22 municipis catalans, que sumaran un total de 518 stolpersteine repartides en 79 municipis de Catalunya. Les noves plaques s’instal·laran a Albanyà, Arbeca, Arenys de Munt, Caldes de Montbui, l’Hospitalet de Llobregat, la Granadella, la Pobla de Cérvoles, la Seu d’Urgell, Lleida, Olesa, Reus, Roda de Berà, Sabadell, Santa Cristina d’Aro, Tarragona, les Valls de Valira, Solsona, Navès, Sant Llorenç de Morunys, Odèn, Lladurs i Guixers. Catalunya és pionera en la instal·lació de les stolpersteine: el 2015 el municipi de Navàs (Bages) es va convertir en el primer de tot l’Estat a instal·lar cinc llambordes, una de les quals en record de Ramon Sala Besa, alcalde durant la Guerra Civil per Esquerra Republicana de Catalunya, deportat a Mauthausen i assassinat a Gusen l’any 1942. Stolpersteine, “pedra que fa ensopegar” Les stolpersteine són un projecte artístic en record de totes les víctimes del nacionalsocialisme alemany. Demnig va crear i col·locar la primera stolpersteine l’any 1996; des d’aleshores, n’hi ha més de 82.000 repartides per tot el món. Es tracta del projecte de memòria descentralitzat més gran. Cada llamborda és única i es fa artesanalment, com a mostra de respecte i d’humanitat, per contrastar amb l’exterminació industrialitzada dels nazis. En alemany stolpersteine significa “pedra que fa ensopegar” i, d’acord amb Demnig, “no hi ensopeguem amb els peus, sinó amb el cap i el cor”. A més, el fet de situar les llambordes a terra té un significat especial: sempre que algú en vol llegir la inscripció, cal que s’inclini i, per tant, fa una reverència al nom de la persona deportada. Una manera més de retre homenatge a les víctimes i recordar-les. A les stolpersteine s’hi grava el nom complet de la persona, l’any de naixement i l’any de deportació, el camp de concentració on va ser enviada i la seva situació final (assassinada o alliberada).