El Departament d'Empresa de la Generalitat ha establert els serveis mínims que s'hauran de prestar en els sectors productius de Catalunya durant la vaga general convocada per a aquest dimecres, 8 de març, amb motiu del Dia de la Dona.

La conselleria dicta així un 85% de serveis mínims en l'àmbit del transport públic, entre els quals hi figuren el servei de Rodalies o els busos urbans i interurbans, tot i que manté el funcionament habitual del transport escolar per a centres d'educació infantil i primària que no tinguin alternativa de transport públic.

Pel que fa al sector educatiu, s'exigeix la presència d'una persona de l'equip directiu del centre, a més dels requisits de dos professors per cada quatre classes d'infantil i primària i un professor per cada tres grups d'ESO.

En el cas d'escoles bressol i centres d'educació especial, i dels menjadors i serveis de cuina escolars, s'assegura el 50% dels treballadors.

En l'àmbit sanitari, es garanteix el desenvolupament habitual de les tasques relacionades amb el servei d'urgències; de les unitats especials, com la de cures intensives (UCI) o la de parts, i del circuit assistencial de la covid-19, entre d'altres.

De fet, l'ordre explicita que "s'haurà d'atendre" l'activitat quirúrgica inajornable i els tractaments urgents de radioteràpia i quimioteràpia.

L'atenció telefònica d'urgències comptarà amb el 85% dels efectius.

En el cas del transport sanitari, com les ambulàncies, no s'estableix un percentatge de serveis essencials, encara que la conselleria exigeix que “es garanteixi” per atendre les urgències i la realització de proves urgents.

Les farmàcies es regeixen per l'organització habitual dels torns de guàrdia i de nit, i les que es trobin de guàrdia mantindran el servei ordinari.

Pel que fa a l'àmbit judicial, els jutjats que es trobin de guàrdia hauran de comptar amb el 100% dels "efectius adscrits a cada tipus de guàrdia", mentre que els jutjats de pau funcionaran amb un funcionari per cada centre.

Pel que fa al cos de Bombers, caldrà garantir el "mínim dels torns del personal" adscrit als parcs, tot i que en cas d'emergència, "els serveis mínims passen a ser de tot el torn de guàrdia".

D'altra banda, s'estableix que Catalunya Ràdio i TV3, la ràdio i la televisió públiques, hauran d'oferir el 50% del contingut informatiu tradicional, a més de garantir l'emissió de nova informació en cas d'emergència.

La vaga general ha estat convocada pels sindicats Coordinadora Obrera Sindical, Intersindical-CSC, CGT -d'àmbit català i estatal-, Intersindical Alternativa de Catalunya, la Plataforma d'Interines Docents de Catalunya (PINDO) i USTEC-STEs.