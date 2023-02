Una jutge de Barcelona ha ordenat a una empresa que readmeti i indemnitzi amb 6.251 euros per danys morals una cambrera a la qual va acomiadar perquè es va negar a vestir només amb la poca roba que li imposaven els amos d’un local de copes de la capital catalana: sostenidors, culots i mitges.

A la sentència, a la qual ha tingut accés Efe, la titular del Jutjat Social número 4 de Barcelona dona la raó a la treballadora, que prestava els seus serveis contractada per l’empresa AlemanProduct, SL, i ordena la seva «immediata readmissió», sense que ara se li pugui imposar aquest tipus de vestimenta, així com que se la indemnitzi al concloure que la «imposició» de portar tan poca roba va vulnerar el seu dret a l’honor i li va causar danys morals.

La treballadora va ser fitxada per un contracte temporal per AlemanProduct, SL, el 14 de febrer del 2020 com a ajudant de cambrera, amb un horari d’entre les 18.00 i les 2.00 hores i un sou brut de 1.586 euros mensuals, de manera que va començar a treballar al local de copes Dollhouse de Barcelona.

Com menys roba millor

L’empresa, d’acord amb la seva activitat, va imposar a la cambrera un codi de vestimenta específica, que l’obligava a portar poca roba, en concret, bragues, culots i sostenidors.

La treballadora no es trobava còmoda amb aquesta vestimenta –quan «puntualment» la va portar va arribar a patir un situació «enutjosa» amb un client, segons la sentència–, de manera que el juny del 2021 va començar a posar-se vestits o texans i roba amb què se sentia millor.

Davant aquesta situació, el 6 de setembre del 2021 l’encarregat del local li va cridar l’atenció i la va advertir que no podia vestir així, ja que havia de portar la poca roba que li havien indicat, i va al·legar que era el que els clients volien. L’endemà, el cap de l’empresa li va insistir que havia de vestir com li havien dit, si bé ella va mantenir la seva negativa.

Posteriorment, el 8 de setembre, l’empresa va amonestar per escrit la cambrera per negar-se a seguir les condicions d’abillament, i el dia 12 d’aquell mes, al comprovar que mantenia la seva negativa, la van obligar a agafar-se vacances fins que el 25 d’octubre del 2021 li van notificar la rescissió del contracte.

La dona, representada per l’advocat Javier Aranda, va recórrer als tribunals, que li han acabat donant la raó, al considerar improcedent el seu acomiadament i concloure que l’obligació de portar poca roba va atemptar contra el seu dret a l’honor.

Danys morals

A la seva sentència, que es pot recórrer, la jutge considera «plenament acreditats» els danys morals causats a la treballadora per la imposició d’aquesta vestimenta, així com per les conseqüències que això li va comportar, a causa de l’incident que va tenir amb un client, en una situació enutjosa que va detallar una testimoni al judici.

Per aquesta raó, la jutge acorda que l’empresa indemnitzi amb 6.251 euros la dona, pels danys morals ocasionats.

Així mateix, declara la nul·litat de l’acomiadament per vulneració del dret fonamental a l’honor, a la intimitat personal familiar i a la pròpia imatge, per la qual cosa condemna l’empresa a readmetre de manera immediata la treballadora, sense imposar-li la vestimenta que s’ha determinat «contrària als drets fonamentals» de la demandant.

També condemna l’empresa a abonar 1.613 euros a la cambrera, més el 10 per cent d’interessos, en concepte dels salaris pendents i la liquidació de vacances.