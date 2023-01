Un home i una dona han mort aquest dissabte al migdia atropellats per un cotxe a Navarcles (Bages). Segons fonts dels serveis d'emergències consultats per l'Agència Catalana de Notícies (ACN), es tracta de dues persones de 72 i 77 anys envestides per un cotxe que ha perdut el control al carrer del Tèxtil de la localitat, a tocar d'una zona d'aparcament. Arran de l'accident s'han activat almenys quatre unitats i un comandament del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM). L'avís de l'atropellament s'ha rebut a les 13.36 hores.