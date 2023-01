L'onada de fred que afecta Catalunya ha fet caure les temperatures aquesta nit i matinada per sota dels 0ºC a la costa i dels -9ºC a l'interior. Destaquen registres a tocar de mar com els -4ºC de Viladecans, els -3,7ºC de Cunit, els -2,6ºC de Malgrat de Mar o els -1,9ºC del Port de Barcelona-ZAL Prat, segons les dades de les estacions automàtiques del Meteocat. A comarques centrals i d'interior, els termòmetres s'han desplomat fins als -9ºC a Sant Julià de Vilatorta, els -8,6ºC a Guixers, els -8,2ºC a Vic, els -7,9ºC a Orís, els -7,7ºC a Cardona o els 7,3ºC a Sant Salvador de Guardiola. La forta ventada –amb ratxes d'entre 50 i 80 km/h- ha impedit mínimes més baixes als dos extrems del país i en algunes comarques de Ponent.

A alta muntanya, el torb és el gran protagonista amb temperatures que oscil·len entre els -10ºC i els -15ºC (-15,5ºC a la Bonaigua i -14,8ºC a Sasseuva, a la Val d'Aran). Protecció Civil manté l'alerta per onada de fred a gran part de Catalunya i ha reclamat als municipis que informin al CECAT dels espais que tenen habilitats per a acollir les persones que ho necessitin i també que activin els procediments i convenis que disposin per a aquesta situació. Barcelona ja ha activat l'operació fred en fase d'alerta i ha habilitat 262 places addicionals per acollir persones que necessitin un lloc on pernoctar. Des del passat 1 de desembre s'han atès 350 persones. D'aquestes, 287 eren homes i 63 dones.

Protecció Civil també recomana molta prudència en la mobilitat en cas de trobar gel a la calçada i extremar les precaucions amb els aparells de calefacció als habitatges, garantint sempre una correcte ventilació.