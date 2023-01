Mig centenar de persones han tallat l'AP-7 a l'altura de la Roca del Vallès (Vallès Oriental) durant vint minuts en el marc de les mobilitzacions contra la cimera hispano-francesa que se celebra aquest dijous a Barcelona. La protesta ha començat cap a les 8.40 hores del matí, quan el grup de manifestants ha accedit al voral de la via a l'altura de la sortida de Cardedeu - La Roca i cap a les 8.58 hores l'han tallat en sentit nord.

Els protestants portaven armilles grogues i banderes estelades i han fet una pintada al terra on s'hi pot llegir Ni França, ni Espanya. Països Catalans. Fins al lloc s'hi han desplaçat dos vehicles dels Mossos d'Esquadra que han mediat amb els manifestants i la protesta s'ha aixecat cap a les 9.20 hores.

Segons informa el Servei Català de Trànsit, la carretera continua tallada que afecta la circulació i hi ha retencions d'uns 4 km. La via ja està reoberta a Llinars però els Mossos d'Esquadra la mantenen tallada a la Roca del Vallès i fan desviaments per la sortida 12A cap a la C-35 per tal de regular el trànsit.

El tall s'ha desenvolupat sense tensions, tot i que alguns conductors han expressat el seu enuig pel tall de la via en hora punta.

Un cop finalitzada la protesta, els manifestants han tornat a marxar per un voral paral·lel a l'autopista.