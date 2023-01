L'independentisme ja ha començat la concentració de protesta contra la cimera hispano-francesa que se celebra al llarg d'aquest matí al MNAC i que comptarà amb la presència del president espanyol, Pedro Sánchez, i el seu homòleg francès, Emmanuel Macron. El president de la Generalitat, Pere Aragonès, també hi assistirà i donarà la benvinguda a l'acte. Sota el lema Aquí no s'ha acabat res, milers de persones es manifesten des de les 9 del matí per respondre a la "provocació" i "l'acte d'ocupació" que consideren que representa la cimera. La convocatòria ha estat impulsada per l'ANC, Òmnium i el Consell de la República i compta amb el suport d'ERC, Junts i la CUP i d'una quarantena d'entitats.

La Guàrdia Urbana xifra en 6.500 els participants de la manifestació independentista contra la cimera hispano-francesa i els organitzadors l'eleven a 30.000. Milers de persones s'han concentrat des de les 9 hores del matí a l'alçada de la Font Màgica de Montjuïc amb el lema Aquí no s'ha acabat res per respondre a la "provocació" que consideren que representa la cimera. ANC, Òmnium i Consell de la República, a través d'un manifest, han advertit al president del govern espanyol, Pedro Sánchez, i al president francès, Emmanuel Macron, que "no hi ha normalitat sinó un conflicte polític no resolt". La dada de la Guàrdia Urbana correspon a les 9:50 hores. Els manifestants es concentren a l'alçada de la Font Màgica de Montjuïc, diversos trams d'escales per sota del MNAC, on era la cimera. La presidenta de l'ANC, Dolors Feliu, es va queixar el dimecres que tot i que la voluntat dels convocants era poder protestar més a prop de l'edifici, a les Quatre Columnes de Josep Puig i Cadafalch, finalment el cordó policial els obliga a endarrer el punt de trobada. En aquesta línia, va criticar que "com més lluny" se situa la concentració "menys es reconeix el dret a protesta". Aquesta cimera ha reactivat la unitat de l'independentisme al carrer, ja que a la concentració a banda de les entitats hi haurà representants d'ERC, Junts i de la CUP, que no es trobaven en una manifestació des del cinquè aniversari de l'1-O. Tot i això, els darrers dies s'ha retret a ERC la "contradicció" de ser present a la protesta mentre Aragonès assisteix a la cimera.