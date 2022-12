Els Mossos d'Esquadra han rebut una segona denúncia contra el periodista i director del diari digital 'Principal', Saül Gordillo, per un presumpte delicte sexual, segons ha avançat la Cadena SER i ha pogut confirmar l'ACN. La denúncia ha estat presentada per una altra redactora del mitjà que dirigeix. Segons ha pogut saber l'ACN, els fets denunciats per aquesta segona periodista també s'haurien produït la nit de l'1 de desembre, la mateixa que la primera denúncia. Aquell dia es va celebrar el sopar d'empresa.

Gordillo va declarar aquest dijous davant dels Mossos per la primera denúncia presentada, en aquest cas per una treballadora de 23 anys del 'Principal' per un presumpte cas d'agressió sexual. Segons la denúncia, l'exdirector de Catalunya Ràdio i de l'ACN va abusar d'ella mentre eren a la Sala Apolo de Barcelona la nit de l'1 de desembre. Després de declarar, Gordillo va abandonar la comissaria. Els fets denunciats per la primera de les dones haurien tingut lloc la matinada de l’1 de desembre a la sala Apolo després del sopar d’empresa. Segons la treballadora, de 23 anys, Gordillo va començar a fer-li tocaments per dintre dels pantalons sense dir-li res. La jove es va quedar bloquejada fins que va aconseguir allunyar-se’n. Va patir un atac d’ansietat, recull la denúncia als Mossos, L’agressió s’hauria produït mentre demanaven una copa, poc abans de les tres de la matinada. La jove va allunyar-se plorant i amb dificultats per respirar, i li va explicar tot a una companya. La resta d’integrants de la redacció, segons el diari, van anar apropant-se i se la van emportar fora perquè es calmés. Després va marxar en taxi a casa. L’endemà va anar al CAP i va necessitar assistència psicològica. Aquella setmana li van donar la baixa laboral.