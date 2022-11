Metges de Catalunya (MC) ha anunciat la convocatòria de dues jornades de vaga els dies 25 i 26 de gener del 2023 per exigir una millora de les condicions laborals i retributives per al personal facultatiu català a causa de la sobrecàrrega assistencial, la falta de metges i la precarietat de les condicions laborals.

En una roda de premsa aquest dilluns, el secretari general de MC, Xavier Lleonart, ha afirmat que les mobilitzacions començaran aquests dos dies i que "probablement s'allarguin més enllà si no s'aconsegueix un pacte satisfactori" amb la Conselleria de Salut de la Generalitat.

En aquest sentit ha assegurat que tornen a allargar "per última vegada" la mà a la Conselleria per arribar a un acord que eviti l'inici de les mobilitzacions, que per MC ha de passar necessàriament per la millora substancial de les condicions dels facultatius.