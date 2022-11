Esquerra ha reclamat a Junts i la CUP que donin suport a la tramitació al Congrés per reformar el Codi Penal i derogar el delicte de sedició. “Eliminem el delicte a través del qual van condemnar els companys per l’1-O”, ha recalcat aquest diumenge la secretària general adjunta d’ERC, Marta Vilalta, que ha assegurat que “seria incomprensible que tots els independentistes no hi donessin suport”. Durant la cloenda de la presentació del programa marc d’ERC per a les eleccions municipals, Vilalta ha instat tots els Junts i cupaires a considerar la derogació de la sedició “una gran victòria” i ha asseverat que “ho estava reclamant tothom, des dels partits a les organitzacions internacionals i els moviments socials del país”.

Vilalta ha defensat la taula de diàleg amb el govern espanyol com a “via guanyadora” per arribar, ha dit, a suprimir el delicte de sedició. “No cal que ens diguin que som ingenus perquè ja sabem la dificultat del propòsit, però aquesta setmana hem vist com ha donat fruits”, ha celebrat, tot assegurant que la “vehemència” del partit ha permès “aconseguir allò que semblava impossible”.

La secretària general adjunta i portaveu republicana ha lamentat que per l’1-O es va aplicar el Codi Penal “de la pitjor de les maneres per perseguir i fer callar l’independentisme” i ha aplaudit que “el dret a votar, que ERC ja sabia que no era cap delicte, ara deixarà de ser-ho”. Per això, ha insistit, consideraria “incomprensible” que els partits independentistes no hi donessin suport al Congrés. “Però massa vegades l’hem vist de tots colors”, ha afegit.

Tot i felicitar-se per la supressió de la sedició, Vilalta ha precisat que a Catalunya “no hi haurà normalitat” fins que es pugui celebrar un referèndum sobre la independència amb garanties i “fins que no hi hagi cap polític amb causes pendents amb la justícia”: “Volem amnistia i autodeterminació”, ha asseverat, tot recalcant que el partit es proposa reduir la “capacitat repressiva” de l’estat.

Rumb a les municipals

Vilalta ha fet aquestes apel·lacions a la resta de forces independentistes durant l’acte de presentació del programa marc d’ERC per a les eleccions municipals, celebrat a Vilafranca amb l’alcaldable Pere Sàbat. La portaveu parlamentària ha reivindicat Esquerra com “la millor eina” per als comicis locals i ha carregat durament contra les propostes “sòciovergents que s’han repartit el poder durant 40 anys o bé han pactat per seguir controlant el país”.

En aquest sentit, ha retret als socialistes que “donin lliçons” a ERC “quan resulta que es dediquen a gestionar Rodalies, que és un caos”. Vilalta ha defensat el model d’FGC com a alternativa de gestió, reivindicant que és un exemple “de solvència i de manera de fer ben feta”.

Més dura ha estat contra Junts, a qui ha recriminat que hagi dimitit “en ple context de crisi” i hagi “abandonat les seves responsabilitats per càlculs partidistes i divisions internes”. Vilalta ha dit que Catalunya “no es pot deixar a la intempèrie per qüestions internes” i ha erigit la proposta d’ERC com a garantia de “compromís, perseverança i feina”. Finalment, en relació a la CUP, ha lamentat que “tot el dia es queixin des de la comoditat de les xarxes socials i de no assumir responsabilitats”.

“Nosaltres som els que no tenim pot a fer passos endavant i tirar del carro”, ha defensat al seu torn la consellera d’Acció Climàtica, Meritxell Serret, que ha recalcat reiteradament el paper d’ERC al capdavant de la Generalitat “amb un Govern cohesionat, fort i amb les idees clares”.

El programa marc que els republicans han presentat aquest diumenge gira entorn la defensa de municipis “més vius, més verds i més justos”. En aquest sentit, entre altres, han defensat l’aposta per garantir el dret a l’empadronament a tota la ciutadania, per crear comunitats energètiques i per vetllar pel dret a l’habitatge.

Aquestes i altres polítiques s’han recollit en un document de 70 ‘polítiques marca’ que les candidatures valoraran internament per incloure als seus programes electorals. En paral·lel, el partit també ha posat a disposició dels alcaldables un observatori per avaluar l’assoliment de projectes relacionats amb ciutats més verdes, amb l’àmbit social, amb el feminisme i la democràcia.