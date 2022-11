El president de la Generalitat, Pere Aragonès, ha celebrat aquest divendres que el delicte de sedició "queda eliminat, esborrat, desapareix" del Codi Penal però ha avisat que caldran més passos per avançar en la desjudicialització del conflicte català.

Ho ha dit en una compareixença a la Galeria Gòtica del Palau de la Generalitat, després que dijous el president del Govern central, Pedro Sánchez, va anunciar que aquest divendres el PSOE i Unides Podem presentarien una iniciativa legislativa al Congrés per eliminar el delicte de sedició del Codi Penal i incloure un altre tipus de "desordres públics agreujats".

"Avui fem un pas endavant en el camí de la resolució del conflicte polític. Avui fem un pas important per posar fi a la repressió sobre el moviment independentista, per aprofundir en el procés de desjudicialització i tornar el conflicte amb l'Estat a la política", ha aplaudit.

Ha destacat que eliminar la sedició és fruit d'un acord entre la Generalitat i el Govern central, per la qual cosa creu que es compleix el pacte de la taula de diàleg del juliol que s'impulsarien reformes legislatives per avançar en la desjudicialització abans de final d'any.

Considera que és una modificació necessària i una "millora per al conjunt de persones represaliades, aplanant el camí de la recuperació de les llibertats a qui ja ha estat condemnat".

Per Aragonès, amb l'eliminació del delicte de sedició és "més difícil perseguir injustament i arbitràriament l'independentisme", i ha rebutjat que el nou delicte de desordres públics agreujats pugui afectar encausats independentistes.

Defensa que si el Tribunal Suprem va considerar que els fets del 2017 no eren desordres públics, sinó que eren sedició, ara "no canviarà d'opinió".

Sobre el fet que la secretària general d'ERC, Marta Rovira, hagi advertit que aquesta modificació no li serveix per tornar a Catalunya, Aragonès ha afirmat que la seva capacitat d'influència és als parlaments i per això el Congrés aprovarà l'eliminació de la sedició, però que ara "caldrà veure els passos que es faran a nivell judicial".

Queda "camí a recórrer"

Així mateix, ha assenyalat que el delicte de desordres públics agreujats ja existeix actualment en el Codi Penal però amb la reforma acordada la pena màxima baixarà de sis a cinc anys.

No obstant això, ha insistit que encara queda "camí a recórrer" per culminar la desjudicialització i ha subratllat que treballarà amb determinació per ampliar els acords i que hi hagi nous.

Ha argumentat que queden "qüestions obertes" en la modificació del Codi Penal que es podran plantejar durant el tràmit parlamentari al Congrés, quan es podria abordar la reforma del delicte de la malversació o altres tipus pels quals han encausat dirigents sobiranistes.

"Avui fem un pas molt important i caldrà fer-ne més. Seguim compromesos a aconseguir els efectes de l'amnistia", i ha apuntat que també caldrà abordar el fons del conflicte que, a parer seu, és la necessitat que la ciutadania de Catalunya decideixi el seu futur polític, és a dir, un referèndum d'autodeterminació.

Aragonès ha destacat que l'acord per eliminar la sedició és una mostra que perseverar dona fruits i ha reiterat que continuaran treballant per aconseguir "culminar la fi de la repressió i fer que la ciutadania torni a votar sobre el futur polític del país".

"Això no va de partits"

Preguntat per si la derogació de la sedició suposa un punt d'inflexió en la relació amb el PSC i si pot ser un pas per considerar-lo un possible soci per als pressupostos de la Generalitat del 2023, Aragonès ha contestat que "no és un acord de partits, això no va de partits ni de sigles ni d'aliances parlamentàries conjunturals, va de drets i llibertats, de posar fi a la repressió".

"Els protagonistes, l'objecte que avança en aquesta negociació no és la posició d'un partit o un altre, això és el de menys. El que avança són els drets i les llibertats", ha afegit.