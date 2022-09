El president de la Generalitat, Pere Aragonès, no assistirà a la manifestació de l'ANC per la Diada perquè "considera que no seria coherent amb el plantejament que han fet els mateixos organitzadors".

Fonts de Presidència de la Generalitat han argumentat que és una manifestació "contra els partits polítics i les institucions, i no contra l'Estat espanyol, que aprofundeix en les divergències de l'independentisme". L'ANC ha convocat aquesta manifestació amb el lema 'Tornem-hi per vèncer: Independència' i en el manifest l'entitat afirma que "s'ha acabat d'esperar res dels partits, només el poble i la societat civil organitzada podran aconseguir la independència", i critica la taula de diàleg. Serà la primera vegada des que Artur Mas presidia la Generalitat que un president català no anirà a la manifestació de la Diada, ja que tant Carles Puigdemont com Quim Torra van assistir a aquestes mobilitzacions quan encapçalaven l'Executiu, com ho va fer Aragonès l'any passat. Malgrat la seva absència, les fonts de Presidència han apuntat que Aragonès crida a la ciutadania a participar en els actes de la Diada i defensa que la independència s'aconseguirà "només units, carrer, partits i institucions, malgrat la diversitat d'opinions i aquestes divergències". Aquestes fonts han destacat que el president català defensa la importància de "continuar fent sentir la veu del carrer" perquè creu que tot el que ha aconseguit l'independentisme ho ha fet gràcies a la mobilització ciutadana com un dels elements fonamentals. En aquest sentit, Aragonès aposta per compartir espais de reivindicació i protesta "que pretenen sumar i que persegueixen la major transversalitat dins del moviment independentista", ja que, al seu parer, la independència només s'aconseguirà si es treballa unit en la diversitat. Per això, ha demanat que "el moviment independentista eviti mirar-se de reüll entre els companys de viatge" i que l'atenció no se centri en si ell participa o no en la manifestació, sinó en què la ciutadania s'expressi al carrer a favor de la independència. Les fonts de Presidència han recalcat que Aragonès continuarà escoltant totes les opinions per diferents que siguin i han recordat que el cap de l'Executiu ha participat en manifestacions de la Diada des de l'adolescència "i continuarà participant en totes les reivindicacions a favor de la independència". Així mateix, han concretat que el president participarà en diversos actes l'11 de setembre, com l'ofrena al monument de Rafael Casanova a Barcelona i a Sant Boi de Llobregat, altres actes organitzats per entitats i presidirà l'acte institucional de la Diada que se celebrarà a Montjuïc.