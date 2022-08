Protecció Civil de la Generalitat ha activat l’alerta del Pla Inuncat per la previsió de pluges intenses gairebé generalitzades aquest divendres a la tarda. El Servei Meteorològic de Catalunya (SMC) preveu xàfecs intensos, que podran superar els 20 l/m2 en 30 minuts a tot Catalunya excepte les comarques de l’Alt Pirineu i Aran i les Terres de l’Ebre a partir del migdia i fins al vespre. Les pluges podran anar acompanyades de tempesta i localment de pedra i de ratxes fortes de vent.

Protecció Civil de la Generalitat recomana precaució en la mobilitat per les zones que es puguin veure afectades aquest episodi de precipitacions, i també en les activitats a l’aire lliure.

En aquest sentit, demana evitar aparcar el vehicle en rieres o punts subterranis inundables, i no travessar mai rius o rieres si baixen amb aigua, sobretot a les zones on s’esperen intensitats i acumulacions més importants.

Protecció Civil demana extremar la vigilància en desplaçaments i activitats exteriors

La subdirectora de Protecció Civil, Imma Solé, ha demanat extremar la vigilància en els desplaçaments i activitats a l'aire lliure per la previsió de pluges intenses a Catalunya aquest divendres a la tarda. En declaracions a Catalunya Informació, Solé ha fet aquesta crida tenint en compte la mobilitat que hi sol haver els divendres a la tarda i ha recomanat buscar informació sobre la previsió meteorològica i del trànsit abans de desplaçar-se. La subdirectora ha advertit del perill de les zones inundables, com són les lleres de torrents, rieres i rius, que poden créixer de forma sobtada i més ara que estan secs. Per això, ha demanat que no s'aparquin vehicles en aquestes zones i, sobretot, que no s'hi facin activitats, com acampades.

Solé ha afirmat que és "imprescindible" que aquestes activitats a l'exterior tinguin "un pla B" sobre què fer en cas que plogui de forma intensa. D'altra banda, en cas d'estar conduint i ser sorprès per un xàfec, ha demanat aturar-se i esperar que passi la pluja en algun lloc segur.