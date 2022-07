La tercera reunió de la taula de diàleg que s'ha celebrat a les dependències del Ministeri de Presidència ha acabat després d'una hora i tres quarts. El ministre de la presidència, Félix Bolaños, compareixerà en primera instància a la sala de premsa de la Moncloa i després ho farà la consellera de Presidència, Laura Vilagrà, al Centre Cultural Blanquerna de Madrid. Tots dos explicaran els acords assolits en aquesta trobada, a la que també han participat els consellers Roger Torrent, Joan Ignasi Elena i Natàlia Garriga i els ministres Yolanda Díaz, Miquel Iceta i Isabel Rodríguez.

La reunió ha començat a les deu del matí amb una encaixada de mans davant les càmeres. En aquesta ocasió la Moncloa ha volgut escenificar la bona sintonia entre les dues delegacions amb una salutació i fotografia formal, primer, i un breu passeig pels jardins del complex fins a les dependències de Bolaños.

D'aquesta trobada en sortiran previsiblement dos documents sobre la desjudicialització. Havien estat acordats prèviament pels equips de Bolaños i Vilagrà en les reunions preparatòries i els contactes que han tingut lloc al llarg de les últimes setmanes.

La consellera de la Presidència va dir dilluns a Catalunya Ràdio que a la taula de diàleg es poden fer "avenços" per desjudicialitzar la política. Vilagrà va afirmar que s'ha de començar per "elements parcials", però per allà on hi hagi "més possibilitat que s'arribi a acords".

Segons fonts de l'executiu espanyol, seran textos concrets que en tot cas no inclouran referències a l'amnistia o al referèndum perquè l'executiu busca "acords" i no desacords.

Preguntada ahir per si el document pot incloure alguna iniciativa sobre la reforma del delicte de sedició, la portaveu del govern espanyol va insistir que el seu executiu valora "positivament" la possibilitat de fer modificacions per homogeneïtzar-lo amb la resta de països europeus. En tot cas, va reiterar que ara per ara no hi ha majoria al Congrés per aprovar-lo, en referència a un possible desacord amb ERC i Junts –fins ara partidaris de la derogació- sobre la profunditat de la reforma.

Tercera reunió

La taula de diàleg es va reunir per segona i última vegada el 15 de setembre al Palau de la Generalitat, amb la presència també dels dos presidents, Pere Aragonès i Pedro Sánchez.

L'organisme negociador s'havia de tornar a reunir "a principis d'any", però la falta de concreció de temes i acords i, sobretot, el 'Catalangate', han fet endarrerir la trobada. El Govern, de fet, va "congelar" les relacions amb la Moncloa, fins que Vilagrà i Bolaños les van suavitzar en diversos contactes durant les últimes setmanes.

Els dos presidents ja es van reunir el 15 de juliol a la Moncloa, on van acordar que la taula de diàleg es reuniria aquesta setmana. D'altra banda, la consellera i el ministre de Presidència també van acordar que l'òrgan negociador entre els dos executius es reuniria, almenys, dues vegades fins acabar l'any. Així, a banda de la d'avui, la taula tornarà a celebrar una nova reunió aquest 2023.

Sense Junts

Tal com ja va passar al setembre del 2021, cap representant de Junts no assistirà a la reunió de la Moncloa. El partit de Laura Borràs i Jordi Turull manté la seva proposta de noms per a la delegació: el vicepresident del Govern, Jordi Puigneró; el propi Turull, Jordi Sànchez -aleshores secretari general, càrrec que ara ocupa l'exconseller de Presidència i expres polític indultat-; i la portaveu al Congrés, Míriam Nogueras.

D'aquests 4 noms, només Puigneró forma part del Govern. I Aragonès defensa que l'acord entre ERC i Junts per la seva investidura i la legislatura actual incloïa que els representants de la Generalitat havien de formar tots de l'executiu. Junts va atribuir la decisió a un "veto" del PSOE.

Fonts de Junts admeten que és un tema "delicat" per la formació, ja que hi ha veus dins del partit que preferirien formar part de la taula de diàleg, sobretot en cas que hi hagi certs avenços i acords. De moment, però, a la reunió d'avui a la Moncloa només hi ha representants governamentals d'ERC, PSOE i Unides Podem.