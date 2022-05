Els sindicats educatius Ustec·Stes, CCOO, Intersindical-CSC, Aspepc·Sps, UGT, CGT i Usoc han anunciat aquest dijous que faran vaga el 17 i el 25 de maig i el 2 i el 9 de juny.

En unes declaracions als periodistes aquest dijous, els portaveus de les organitzacions han puntualitzat que les aturades seran parcials (de 8 a 10 hores) el 17 i el 2, i de tot el dia el 25 i el 9.

Han considerat insuficient la recuperació d'una hora lectiva el curs vinent a les escoles i no als instituts oferta per la Conselleria d'Educació de la Generalitat, per la qual cosa han convocat noves vagues més enllà de les que van fer al març.