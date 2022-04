L'expresident de la Generalitat Quim Torra ha explicat aquest dimecres que el 2019 va plantejar als partits i al també expresident Carles Puigdemont "ratificar l'1-O" al cap d'un any després de la sentència del Tribunal Suprem (TS) que va condemnar els líders del procés.

En una entrevista a 'Planta Baixa' de TV3, recollida per Europa Press, ha dit que quan va traslladar aquesta proposta tant a Puigdemont com a altres persones va constatar que hi havia "altres opinions, i en qualsevol cas no va ser possible" tirar-la endavant.

D'altra banda, Torra ha sostingut que els Jocs Olímpics d'Hivern no són "la solució per al país" i ha lamentat textualment que Catalunya torni als esquemes que hi havia abans de la pandèmia amb grans esdeveniments.

"No m'imaginava que el meu país, per sortir de tot i anant a buscar un país més equilibrat, sostenible, més ecològic i de sobirania energètica, acabaríem amb la Copa Amèrica i els Jocs Olímpics", ha criticat.

Borràs i la pancarta

Respecte al cas de la presidenta del Parlament, Laura Borràs, de presumptes irregularitats quan era directora de la Institució de les Lletres Catalanes (ILC), Torra ha defensat l'honorabilitat de Borràs i no s'ha volgut pronunciar sobre si l'insta a desobeir si acaba sent jutjada: "Ella sabrà. Jo què faria? En el meu cas vaig decidir obeir els drets fonamentals".

Pel que fa a la decisió de no despenjar la pancarta en suport als líders de l'1-O del Palau de la Generalitat, motiu pel qual va ser inhabilitat, ha insistit que era el seu "deure com a president" mantenir-la i que, d'aquesta manera, es posava l'accent en la vulneració de la llibertat d'expressió que creu que hi va haver.

A més a més, ha afirmat que en la decisió de mantenir la pancarta es va sentir poc acompanyat, en les seves paraules: "Si tot el país hagués mantingut les pancartes, és probable que davant el que hagués estat un procés massiu d'inhabilitacions, allò hauria tingut més força col·lectiva; però en fi, cadascú decideix quina és la seva línia vermella".