El servei d'acompanyament integral (SAID) de l'Associació in via ha atès 1.070 dones víctimes i supervivents de la violència de gènere en els darrers cinc anys. El 2020, en aquest servei van arribar 355 persones i més de la meitat (57%) eren supervivents de múltiples violències, des de matrimonis forçats o tràfic de persones amb fins d'explotació sexual fins a agressions físiques, psicològiques i institucionals. D’aquestes, un 39% eren menors; un 21%, joves d'entre 18 i 21 anys i un 40%, majors de 21. L'associació ha posat en marxa una campanya per conscienciar que la violència masclista no és ficció i se suma d'aquesta manera al Dia Internacional per a l'Eliminació de la Violència contra les Dones, el 25 de novembre, dijous.

Segons dades de l'entitat, en un 22% dels casos, han necessitat ser acollides en una de les nou residències de l'associació per rebre una atenció integral a causa de la situació d'extrema vulnerabilitat: sense ingressos, sense suport familiar, racialitzades (74%), sense documentació reglada (12%) i, totes elles, sense llar.

Davant d'aquesta realitat, l'Associació in via ha llançat una campanya amb el lema #LaViolènciaMasclistaNOésFicció, que consisteix en quatre peces audiovisuals que s'aniran difonent a partir d'aquest dilluns i fins el 25-N. L'entitat, especialitzada a abordar les violències i discriminacions per raó de gènere, també se sumarà a la manifestació convocada dijous a Barcelona amb el lema '25N, Dia Internacional contra les violències vers les dones i les nenes'.