La consellera de Feminismes i Igualtat de la Generalitat, Tània Verge, ha qualificat d'«il·lusori» voler erradicar la prostitució només sancionant els clients, i considera que qualsevol iniciativa per posar fi a aquesta activitat ha d'abordar el fenomen d'una manera més global. Ho ha dit aquest dilluns, 18 d'octubre, en una entrevista a Ràdio 4 i La 2, quan li han preguntat pel fet que el PSOE hagi plantejat una llei per abolir la prostitució amb sancions als clients, en una ponència aprovada aquest cap de setmana en el seu 40è Congrés Federal.

Segons Verge, el moviment feminista no ha tingut mai una posició unànime sobre l'abolició de la prostitució, però sí coincideix que "es produeix fruit de la desigualtat socioeconòmica entre homes i dones".

La consellera ha demanat treballar contra aquesta desigualtat, ha sostingut que la llei d'estrangeria estableix condicions que "faciliten" que les màfies explotin sexualment les dones immigrants i ha defensat treballar per canviar el model de masculinitat, en les seves paraules, que perpetua relacions de poder.

CARMEN MOLA I LLEI TRANS

Verge s'ha pronunciat sobre el cas de Carmen Mola, pseudònim darrere el qual s'ocultaven els tres guionistes guardonats amb el Premi Planeta d'enguany: "Un privilegi que es poden permetre els homes, que no només són els que no tenen cap mena de problema a ser publicats, sinó que gaudeixen de més espai en les columnes crítiques de cultura i en la programació cultural de tantíssims espais".

Ha mantingut que implica "una banalització del que ha suposat per a moltes dones haver d'utilitzar pseudònims", i que les dades mostren que les artistes encara cobren menys i tenen més dificultat per entrar al circuit cultural.

D'altra banda, ha explicat que el Govern estudia redactar la seva llei trans juntament amb aquest col·lectiu per atendre les seves reivindicacions històriques, la qual cosa considera que no fa l'avantprojecte del Govern central sobre aquesta matèria: "Hi ha àmbits en els que hi segueix havent traves i d'altres en els quals cal aprofundir".