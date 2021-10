La secretària general adjunta i portaveu d'Esquerra Republicana, Marta Vilalta, ha defensat la importància de la taula de diàleg com a estratègia per poder arribar a "culminar la independència". Vilalta ha carregat contra aquells que critiquen la proposta dels republicans, però que després no ofereixen cap alternativa. "A falta d'altres propostes hem de defensar la nostra, perquè sabem que és la guanyadora", ha remarcat Vilalta, que considera que els conflictes polítics s'han de resoldre "parlant i confrontant les idees". En aquest sentit, la portaveu dels republicans ha deixat clar que no els fa "cap por" parlar amb aquells que pensen diferent.

De fet, Vilalta assenyala que es tracta no només d'una opció sinó també d'una obligació. "Ho hem de fer perquè sabem que tenim el millor projecte per a tota la societat catalana que és la República. És per això que no ens fa cap por", ha sentenciat.

Tot plegat en un acte que ERC ha celebrat al Balneari Vichy Catalan de Caldes de Malavella en el que ha estat l'inici del curs polític dels republicans i on també ha parlat el conseller d'Empresa, Roger Torrent. Un Torrent que ha reivindicat el projecte del partit que considera que és "clar, evident i que sap on va" i que representa "una foto del país i no només d'una part".

Finalment, també ha parlat l'exconsellera de Treball Dolors Bassa que ha fet una defensa ferma de la taula de diàleg i ha carregat contra els que se'n mostren contraris. "Precisament és el que demanàvem, una taula de negociació i ara que la tenim ens la critiquen", ha lamentat Bassa, que assenyala que ella n'és una "ferma defensora", malgrat haver "patit la repressió".A l'actë també hi ha participat el líder dels republicans a les comarques gironines, Pau Presas i la delegada del Govern a Girona, Laia Cañigueral.