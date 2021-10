La consellera de Drets Socials, Violant Cervera, ha assegurat que és "imprescindible" aprovar el Pacte Nacional pels Drets de les Persones amb Discapacitat. Cervera ha reiterat el seu compromís en aprovar la normativa, que considera que ha de ser "l'eina" amb la que les persones amb discapacitat podran "donar resposta a tots els seus reptes".

Així, en el marc de la 12a edició de l'acte 'Fent Amics', que té per objectiu fomentar la convivència i la inclusió de les persones amb la Síndrome de Down, Cervera ha reiterat que "cal adaptar" el marc legal català a la Convenció de l'ONU sobre els drets de les persones amb discapacitat de l'any 2006. Amb tot, Cervera ha dit que s'ha de "continuar avançant" per fer una societat "diversa i inclusiva".

La consellera de Drets Socials ha assegurat que les persones amb discapacitat han de poder "desenvolupar el seu projecte vital de forma autònoma". La jornada 'Fent Amics' s'ha celebrat a Port Aventura, un dels organitzadors juntament amb l'entitat Down Catalunya.