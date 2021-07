L'exconsellera Dolors Bassa ha manifestat aquest dimecres que els canvis de ministres al govern espanyol no tenen "cap importància" pel que fa al procés de diàleg. "Qui hi hagi és ben igual, el que m'interessarà és què es decideix i com es decideix", ha dit Bassa en una visita al Departament de Drets Socials, on ha estat rebuda per desenes de treballadors. Durant la trobada amb la consellera de Drets Socials, Violant Cervera, Bassa ha dit que "el repte més important" de la conselleria és "un pla de rescat social, i amb els nous fons europeus també es podrà avançar". Segons l'exconsellera "el pla no ha d'anar per la pobresa, sinó per les desigualtats, perquè minvin i les bosses de pobresa disminueixin".

"Nosaltres hem fet les propostes, el dret a determinació i l'amnistia, perquè hi ha més de 3.000 persones represaliades", ha destacat Bassa sobre la taula de diàleg. En aquest sentit ha explicat que assistirà a l'homenatge previst a Vic aquest dijous. "Hem de poder avançar perquè s'acabi la repressió i que el dret a l'autodeterminació continuï", ha afegit.

L'exconsellera Bassa ha reconegut que havia estat "molt emotiu" tornar al departament i retrobar-se amb els treballadors. "Molt contenta que estigui aquí, amb llibertat, aquesta és casa seva", li ha repòs Cervera. "Li volíem agrair tot el que ha estat fent i tots aquests tres anys de patiment", ha dit. "Continuarem treballant perquè s'acabi aquesta repressió, per aconseguir l'amnistia i la llibertat del nostre país, i si més no que es pugui votar", ha reiterat Cervera.

L'exconsellera Dolors Bassa ha arribat a la seu del departament a les nou del matí, on l'han rebut desenes de treballadors. A les portes de la conselleria Bassa ha afirmat que mai ha renunciat a les seves conviccions i que segueix pensant que amb la independència de Catalunya l'atenció social seria més fàcil de fer.

Ha acabat agraint el suport rebut durant el temps que ha estat empresonada.Entre les persones que l'han rebut hi havia la secretària general del Departament de Drets Socials, Dolors Rusinés Bonet; el secretari d’Infància, Adolescència i Joventut, Alexis Serra i Rovira; la secretària d’Afers Socials i Famílies, Anna Figueras i Ibáñez, i el secretari d'Habitatge i Inclusió Social, Carles Sala Roca. Posteriorment Dolors Bassa i la consellera Violant Cervera s'han reunit al despatx de la consellera amb diverses persones de la conselleria.