La família Pujol segueix a l'espera de judici 10 anys després de la confessió

El jutge José de la Mata va donar per conclosa la instrucció del cas Pujol el juliol de 2020, just sis anys després que l’expresident català confessés disposar d’una fortuna a Andorra. Avui es compleixen 10 anys d’aquell moment i l’Audiència Nacional encara no ha assenyalat una data per celebrar el judici en el qual s’haurà de dilucidar si l’expresident de la Generalitat i els seus fills van cometre els delictes de blanqueig de capitals i d’associació il·lícita que els imputa la Fiscalia Anticorrupció pels diners que guardaven al principat.

El retard que arrossega la mateixa Audiència Nacional per jutjar les causes en les quals no hi ha pres i la meticulosa expurgació a la qual la família Pujol va sotmetre el procediment, per eliminar qualsevol referència personal que no hagués de ser a les diligències, han fet que l’enviament de la causa a la Sala Penal, per jutjar-la, es retardés anys. Això suposa que la vista oral encara no té data i que es consideri «complicat» que es pugui celebrar el 2025, segons les fonts jurídiques. Fins al moment tota previsió d’assenyalament realitzada ha quedat superada, sense que s’hagi fixat una data, el que fa molt difícil que Jordi Pujol Soley, de 94 anys i que el 2022 va patir un ictus del qual es va recuperar, acabi sent jutjat.

Inici de la causa

La causa va començar el 2012 a partir d’una denúncia presentada per Vicky Álvarez, exparella de Jordi Pujol Ferrusola, primogènit de l’expresident de la Generalitat i de la recentment finada Marta Ferrusola. La iniciativa, en la qual Álvarez va explicar que havia acompanyat a qui era la seva parella a Andorra amb bosses plenes de diners, hauria partit de l’excomissari José Manuel Villarejo, cosa que ha portat els Pujol a sol·licitar sense èxit la seva personació en el cas Tàndem, en el qual s’investiguen les clavegueres policials, en considerar-se víctimes de l’Operació Catalunya.

La traça del primer instructor, el jutge Pablo Ruz, i el seu successor al capdavant del Jutjat Central d’Instrucció número 5, José de la Mata -que va apartar de la causa un pendrive d’origen dubtós, en el que va suposar la condemna de l’exdirector adjunt operatiu de la Policia Eugenio Pino-, van fer possible que la investigació seguís endavant. La confessió de Jordi Pujol Soley, que intentava justificar la seva fortuna a Andorra amb una herència deixada pel seu pare per assegurar la situació de la seva dona i fills si ell ingressava a la presó donada la seva activitat política, va suposar un important punt perquè la instrucció pogués continuar al marge del que van poder ser al principi males pràctiques policials.

Fiscalia Anticorrupció sol·licita nou anys de presó per a Pujol Soley pels delictes d’associació il·lícita i blanqueig de capitals que entén que va cometre junt amb la resta de la seva família, «almenys des de l’any 1991», amb «la ingent quantitat de diners» que van ocultar a Andorra, fruit de l’«afavoriment a determinats empresaris perquè resultessin adjudicataris de diferents concursos públics de l’Administració pública catalana».