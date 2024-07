Marta Rovira: "O Sánchez compleix els acords o serà impossible pactar amb el PSC"

Ha trobat Catalunya molt canviada?

Les persones que m’he anat trobant no han canviat gaire i Catalunya tampoc. Respecte a les persones és positiu, respecte al país, si no ha progressat, doncs no ho és tant.

Dilluns la Generalitat (ERC) i el Govern (PSOE) van pactar la transferència de recursos per a Rodalies, investigació i beques. Cal interpretar-se com un senyal que acosta ERC a recolzar la investidura de Salvador Illa (PSC)?

Teníem unes condicions preliminars a un possible acord [d’investidura] i eren el compliment de tots els acords [anteriors] derivats de les relacions entre els dos governs o de les investidures de Pedro Sánchez. Aquesta setmana s’estan fent efectius. Era imprescindible que les coses comencessin a moure’s.

Aquest dimecres Sánchez es reuneix a Barcelona amb Aragonès. Es pot interpretar com un gest per aplanar la investidura?

És un senyal en aquest sentit: s’estan complint els acords pendents i es fa de manera presencial. No podíem fiar més, o complien o era impossible arribar a un altre acord ja fos amb el PSOE o amb el PSC.

Què reclamen aquesta vegada al president del Govern espanyol?

Que es posi al dia de tots els acords que hi ha hagut fins ara, alguns de molt importants en termes de recursos econòmics com els d’ahir. Aquesta setmana es veuran més compliments i, a partir d’aquí, ara podem tornar a tenir certa entesa.

Per tant, si Sánchez compleix, hi haurà investidura?

Si Sánchez compleix vol dir que nosaltres podem tornar a garantir que qualsevol acord al qual nosaltres arribem amb el PSC i el PSOE es complirà. Hi ha acords pendents que són molt importants, no només per a ERC, sinó per al país, com el traspàs de Rodalies. Quedarà també pendent la quitació de [15.000 milions] del deute de la Generalitat amb el Fons de Liquiditat Autonòmica (FLA). Volem la garantia que Sánchez anirà fins al final.

I si Sánchez va a fins al final, ERC seguirà endavant amb la negociació amb el PSC per la investidura...

Si Pedro Sánchez va fins al final en el compliment dels compromisos adquirits, ERC en podrà assumir de nous. Si no fos així, és molt difícil demanar un dogma de fe.

La quitança del FLA està pendent.

S’està treballant. Ens convé també tenir un compromís de compliment d’aquest acord, no perquè sigui caprici d’ERC, sinó perquè és imprescindible per al país i les seves necessitats.

Si es compleixen els acords pendents, la segona fase és negociar la investidura amb el PSC. El punt més determinant per a ERC és que Catalunya millori el finançament en la línia del concert basc. Han avançat?

És imprescindible que es pugui resoldre la situació de dèficit fiscal de Catalunya. Catalunya genera prou recursos per tenir un Estat del benestar equiparable a altres països europeus i, en canvi, no arribem a aquest nivell. Hem avançat, però no li puc dir de quina manera perquè encara no hem acabat la negociació. Sánchez ha de garantir que aquests avenços en finançament són sostenibles en el temps. És a dir, que després no es pugui fer marxa enrere per part de cap altre Govern.

És innegociable que el model sigui el del concert econòmic, que Catalunya recapti tots els impostos?

Defensem el concert econòmic des de fa més de 30 anys i el concert significa sortir del règim comú i tenir un règim específic. Significa una Agència Tributària pròpia catalana que no estigui consorciada amb l’Estat i significa la recaptació del cent per cent dels impostos. Això és el que hem posat sobre la taula.

El PSC els ofereix desenvolupar el consorci tributari que ja figura en l’Estatut i vostès no volen. ¿El problema del consorci és que Generalitat i Estat tindrien el mateix pes?

El problema del consorci és que no guanyem en sobirania.

És difícil veure un terme mitjà entre el que plantegen vostès i el que planteja el PSC. ¿Quin grau d’optimisme té ara mateix perquè hi hagi un pacte?

El PSOE i el PSC han d’entendre que el que reivindiquem nosaltres en termes de sobirania és la clau de la caixa, no només la caixa. El que reivindiquem és el dret a decidir sobre els recursos. Això encara fa falta que ho comprenguin.

Si l’acord amb el PSC no és possible, ¿veurem ERC negociant amb Junts la investidura de Carles Puigdemont?

Amb Junts estem tenint converses també, però els demanem que ens demostrin com provocarien una abstenció del PSC [imprescindible per investir Puigdemont], perquè el PSC ens diu que no s’abstindran. L’escenari ens sembla poc versemblant.

Si no hi ha acord amb ningú, Catalunya estaria abocada a noves eleccions. ¿Veu Esquerra, que viu un moment complicat, preparada per tornar a les urnes?

No volem assumir aquesta responsabilitat de la repetició electoral perquè és el PSC el que ha guanyat les eleccions. El que direm al PSC si no arribem a un preacord és que explori altres possibles majories.

