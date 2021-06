La portaveu d'ERC, Marta Vilalta, ha considerat un "error polític gravíssim" que el govern espanyol hagi confirmat que demà recorrerà la llei catalana d'habitatge al Tribunal Constitucional. "La llei està ajudant a la gent a poder tenir un habitatge assequible i garantir el dret a l'habitatge", ha respost en roda de premsa Vilalta, que ha valorat que l'executiu de Sánchez "ni fa ni deixa fer" en aquesta matèria. El ministre de Transports, José Luis Ábalos, ha dit que és "un gest important" el fet que l'executiu de Sánchez opti per no sol·licitar la suspensió de la norma, per la qual cosa es mantindrà vigent fins que es resolgui el recurs o hi hagi llei estatal. Per Vilalta, el "gest" seria "no recórrer" ni "intentar torpedinar" la norma.

"Estan intentant torpedinar una normativa que no existeix en el marc de l'Estat espanyol ni creiem que existirà perquè no veiem al PSOE amb molt d'interès a fer una norma en aquest sentit", ha reiterat Vilalta. La portaveu ha defensat que "s'ha de poder mantenir aquesta llei, desplegar-la i desenvolupar-la, garantint que els preus no s'elevin". "Si el govern espanyol vol interferir en la política d'habitatge, se'ns acudeixen moltíssims exemples de coses a fer, com la moratòria dels desnonaments", ha assenyalat.