Educació posarà en marxa dilluns una nova aplicació web per poder denunciar violències a l'escola. Així ho ha anunciat aquest diumenge el conseller Josep González-Cambray en una entrevista al 'Via Lliure' de RAC1, on ha explicat que en els últims dos mesos s'han presentant 183 denúncies per violències en l'entorn escolar, la majoria de casos d'assetjament entre companys. González-Cambray ha remarcat que la violència a l'escola és "una realitat que existeix i cal eradicar". Qualsevol persona podrà presentar una denúncia al web, i després se'n farà seguiment per recollir informació "el més aviat possible". Sobre la pandèmia, el conseller ha dit que és "probable" que el proper curs no calguin les mascaretes.

En tot cas, González-Cambray ha dit que es flexibilitzaran mesures, com no prendre la temperatura, i que sobre les mascaretes es prendrà una decisió general. Ara, en tot cas, no cal que els centres sàpiguen si el primer dia caldrà mascareta o no, ha apuntat el conseller, que ha remarcat que quan Salut prengui una decisió, es comunicarà. "Estic convençut que durant el curs que ve podrem anar deixant les mascaretes. Ens hem de veure, ens hem de comunicar. Esperem poder retirar les mascaretes durant el curs", ha indicat.

El responsable d'Educació ha assegurat que durant aquest curs s'ha estat "a l'alçada" i s'ha pogut demostrar que les escoles no eren focus de contagi. "Només reflecteixen el virus, com està en la comunitat", ha dit. González-Cambray no ha volgut precisar si cal o no vacunar els adolescents, i ha dit que la decisió és de les autoritats sanitàries. "Estarem amatents", ha apuntat, remarcant que si s'han pogut fer PCR a les escoles, també s'hi podria vacunar, si és necessari.