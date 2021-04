Salut no descarta tornar al confinament comarcal si les dades no milloren després de Setmana Santa

El Departament de Salut va emfatitzar que la voluntat és mantenir les mesures vigents més enllà de la Setmana Santa. El secretari general del Departament de Salut, Marc Ramentol, va assenyalar ahir en roda de premsa que el que passi els propers dies serà "determinant" però va remarcar que "no hi ha res tancat" sobre si es faran o no passes enrere. "Creiem que hi ha finestra a l'esperança per donar marge a les mesures actualment vigents", va dir.

Per la seva banda, el conseller d'Interior en funcions, Miquel Sàmper, va apuntar que veuria "lògic" tornar al confinament comarcal després de Setmana Santa si els indicadors tornen a empitjorar. "La lògica ens diu que si els índexs empitjoressin el més normal seria fer un pas enrere en les mesures", va afirmar.

Amb tot, va afegir que la decisió està en mans del Procicat, que es reunirà divendres i dilluns vinent amb l'informe de l'evolució dels indicadors del Departament de Salut.

