El 10% de la població catalana ha rebut la primera dosi de la vacuna contra la covid, segons ha informat el Departament de Salut. El 5,3% n'ha rebut les dues i un 5,5% està vacunat amb la pauta completa.

La Conselleria entén per pauta completa haver rebut les dues dosis o bé només una en el cas de ser menor de 56 anys i haver passat la covid. Entre els grans dependents, els que han rebut la pauta completa són el 60%, i el 22,8% de les persones de 80 anys o més. També ho han fet el 91,2% de les persones que viuen en residencies, el 75,1% del personal que hi treballa i el 75,5% del personal d'Atenció Primària i Hospitalària. El 61% dels treballadors essencials tenen la primera dosi, així com el 9,7% de les persones d'entre 60 i 65 anys.

Pel que fa a les persones amb gran dependència, la taxa de cobertura amb la primera dosi és del 72,7% i amb la segona del 59,5%. El percentatge que ha rebut la pauta completa és del 60%. En canvi, entre les persones de 80 anys o més, el 36,7% han rebut la primera dosi i el 22,8% la segona, per la qual cosa és el 22,8% d'aquest col·lectiu el que ha rebut la pauta completa. En aquets dos grups cal tenir en compte que aquelles persones majors de 80 anys que siguin grans dependents estan incloses en el col·lectiu de gran dependència.

D'altra banda, el 94% de les persones que viuen en residències han rebut la primera dosi i el 91,1% també la segona. Així, el 91,2% ja ha rebut la pauta completa. Pel que fa als treballadors d'aquesta residència, el 78,4% ha rebut la primera dosi i el 74,1% la segona. Es considera però que el 75,1% té la pauta completa.

Entre el personal d'Atenció Primària i Hospitalària, el 81,1% ha rebut la primera dosi i el 73,7% la segona. El 75,5% tenen la pauta completa. Pel que fa a la resta de personal sanitari i sociosanitari, el 55,2% ha rebut la primera dosi i el 6,9% la segona, arribant a un 8,9% de pauta completa.

Per últim, el 61% dels treballadors essencials han rebut la primera dosi i el 0,8% la segona. En aquest cas cal tenir en compte que els treballadors essencials s'estan vacunant amb AstraZeneca i que el termini entre la primera i la segona dosi és molt més ampli que amb Pfizer o Moderna, vaccins que es fan servir en els primers col·lectius prioritzats. El total de treballadors essencials que han rebut tota la pauta és de l'1,8%.

El darrer grup prioritzar que va començar a vacunar-se va ser el de persones de 60 a 65 anys, entre els quals el 9,7% ja ha rebut la primera dosi i el 0,3% la segona. El 0,3% està vacunat amb la pauta completa.

L'11,8% dels majors de 16 anys, amb primera dosi

Si es té en compte la població diana de la vacuna actualment per edat, l'11,8% de la població catalana de més de 16 anys ha rebut una dosi de la vacuna contra la covid-19, mentre que els que han rebut les dues són el 6,3%. En total, el 6,5% dels ciutadans de més de 16 anys estan vacunats amb la pauta completa.

774.947 vacunats amb la primera dosi (+16.667) i 414.911 amb la segona (+1.554) a Catalunya

En números totals, a Catalunya hi ha 774.947 vacunats amb la primera dosi, 16.667 més que en el balanç anterior, i 414.911 amb la segona, 1.554 més.

Per regions sanitàries, a la de Barcelona ciutat, que inclou la capital catalana, Montcada i Reixac i una ABS de Sant Adrià del Besòs, hi ha 182.600 vacunats amb la primera dosi (+3.185) i 103.964 amb la segona (+627). Això vol dir que el 10,7% dels ciutadans d'aquesta àrea han rebut la primera dosi, el 6,1% la segona i el 6,2% està vacunat amb la pauta completa.

A la regió metropolitana nord hi ha 191.309 vacunats amb la primera dosi (+4.661) i 102.486 amb la segona (+406). Així, el 9,5% ha rebut la primera dosi, el 5,1% les dues i el 5,2% la pauta completa.

A la metropolitana sud, 129.324 ciutadans han rebut la primera dosi, 2.444 més, i 69.484 la segona, 273 més. D'aquesta manera, el 9,3% de la població d'aquesta regió ha rebut la primera dosi i el 5% també la segona, mentre que la pauta completa la tenen el 5,1%.

La regió sanitària de la Catalunya Central compta amb 53.738 vacunats amb la primera dosi (+1.288) i 27.828 amb les dues (+102). El 10,1% ha rebut la primera dosi, el 5,2% les dues i el 5,3% té la pauta completa.

Pel que fa a la regió del Camp de Tarragona, hi ha 58.134 persones que tenen la primera dosi (+634) i 27.699 la segona (+78). El 9,4% ha rebut la primera dosi, el 4,5% la segona i el 4,6% la pauta completa.

A les Terres de l'Ebre, 21.115 tenen la primera dosi (+473) i 11.919 també la segona. Això vol dir que l'11,8% dels ciutadans de la regió estan vacunats amb la primera dosi, el 6,6% amb les dues i el 6,8% té la pauta completa.

A la regió sanitària de Lleida, 44.308 persones estan vacunats amb la primera dosi (+73) i 23.647 amb la segona (+23). La cobertura amb la primera dosi arriba al 12%, amb la segona al 6,4% i amb la pauta completa al 6,6% de la població d'aquesta regió.

Pel que fa a la regió de l'Alt Pirineu i l'Aran, són 8.150 els vacunats amb la primera dosi (+33) i 4.159 amb les dues (+14). Això vol dir que l'11,8% de les persones tenen la primera dosi, el 6% les dues i el 6,1% es considera amb la pauta completa.

Per últim, a la regió sanitària de Girona hi ha 84.399 vacunats amb la primera dosi (+3.803) i 42.001 amb la segona (+25). La cobertura amb la primera dosi és del 9,6% del total de la població d'aquesta zona, amb la segona dosi del 4,8% i amb la pauta completa hi ha el 4,9%.