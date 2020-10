El Parlament Europeu demanarà explicacions a Espanya pel model d'immersió lingüística

L'Eurocambra demanarà explicacions al Govern espanyol arran d'una queixa ciutadana per la immersió lingüística a les escoles catalanes.

Després d'escoltar la queixa d'Ana Losada (Asamblea por una Escuela Bilingüe), la presidenta del Comitè de Peticions, l'eurodiputada del PP Dolors Montserrat, va decidir mantenir obert el cas, traslladar la seva «preocupació» al Ministeri d'Educació i demanar l'opinió al Comitè de Cultura de la cambra.

A més, en la pròxima reunió dels grups polítics s'estudiarà si envia una missió d'observació a Catalunya, tal com han reclamat PP, Ciutadans i Vox. A l'audiència d'ahir amb la peticionària, la Comissió Europea va reiterar que la UE no pot intervenir perquè és competència exclusiva de l'Estat.

Losada reclama que les escoles públiques i concertades donin classe en català i en castellà i considera que el sistema actual «discrimina els nens dels pares que temporalment s'han hagut de traslladar a Catalunya per feina». Així, considera que això suposa una vulneració del «dret a moure's i viure lliurement en un país de la UE».

En la seva intervenció al Comitè de Peticions aquest dijous, Losada va denunciar que a Catalunya «es discrimina els castellanoparlants» i que el Govern «vulnera l'estat de dret» perquè no respecta els seus «drets fonamentals».

«És una decisió política que pretén excloure l'espanyol com a llengua de cultura i vincle amb Espanya», va lamentar.



La posició de Brussel·les

Brussel·les va rebutjar intervenir sobre aquesta qüestió el 2018. Preguntada per aquesta petició, la Comissió Europea va assegurar que no pot fer res al respecte perquè la decisió sobre la llengua d'instrucció a les escoles és una «competència exclusiva» dels estats membre. «A més, la Comissió no té cap autoritat per investigar si aquesta política és compatible o no amb la Constitució espanyola», van reblar.